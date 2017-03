La defensa de Dulce Gallego pide condenar en costas a la acusación particular "por mala fe o temeridad"

El abogado José Carlos Álvarez, que representa a la expresidenta de la Empresa Municipal de

Aguas de Gijón (EMA), Dulce Gallego, ha modificado este lunes su calificación fiscal en el sentido de condenar en costas procesales a la acusación particular, al entender que hubo "mala fe o temeridad".

Así lo ha hecho en la sesión del juicio oral contra la expresidenta y el exgerente de la EMA, Dulce Gallego y Luis Alemany, respectivamente, para los que la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno, mientras que la acusación particular eleva esa petición a tres años, por las supuestas irregularidades de un contrato marco de la EMA.

Una vista oral en la que el perito judicial no supo explicar las discrepancias entre los datos que aparecían en su informe referidos a sobrecostes y la facturación real. "Hay una discrepancia que no tiene sentido" ha llegado a decir, para añadir en otra ocasión que "no tiene ninguna explicación".

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Consulta aquí más noticias de Asturias.