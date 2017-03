Responsables de Gispasa, protagonistas de un vídeo promocional de una empresa privada de software

El gerente de la empresa pública asturiana Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa), Alfonso de Carlos, protagoniza un vídeo promocional de la compañía AuraPortal, una internacional proveedora de software. El vídeo, titulado 'Caso de Éxito BPM (Gispasa)' y en el que también interviene la responsable jurídica de Gispasa, Beatriz Herrero, lleva publicado en el canal de Youtube de AuraPortal desde el 21 de junio de 2016.

Los dos trabajadores de Gispasa aparecen dirigiéndose a cámara y elogiando el producto, poniendo en valor la herramienta AuraPortal para el proceso de innovación al que tuvieron que hacer frente.

El asunto ha sido hecho público por el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova en la comisión parlamentaria que analiza una proposición de ley para disolver Gispasa. Según Fernández Vilanova, que ha reproducido el vídeo ante los consejeros de Hacienda y de Sanidad, Dolores Carcedo y Francisco del Busto respectivamente, el hecho supone la constatación de que la sociedad es "ineficiente" y alberga "defensa de intereses privados". "Esto es vergonzoso, es como si el Gobierno asturiano se dedicase a anunciar productos de cosmética", ha criticado Fernández Vilanova.

Carcedo, sin embargo, ha acusado al diputado de Podemos de "descalificar" y de "no demostrar nada". En cuanto el vídeo en cuestión, la responsable de Hacienda del Gobierno asturiano ha dicho que no lo conoce. "No me puedo pronunciar", se ha limitado a comentar.

La consejera de Hacienda se ha centrado en defender el modelo de Gispasa que se creó en su día (2004) para la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, y del Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres. Una vez puestos los centros en funcionamiento, Gispasa se ocupa de su gestión.

La consejera ha advertido que si se aprueba la ley para disolver Gispasa habría que pagar en un sólo año 36,7 millones en concepto de regularizaciones del IVA. Además ha hablado de otros 6,6 millones que habría que devolver por el IVA deducido en la etapa de construcción de los hospitales. El coste de indemnizar al personal sería de 215.000 euros y habría que formar a otro equipo para ocuparse de sus tareas, con el coste que eso supondría.

Aún reconociendo que todo es mejorable, Carcedo ha insistido en que Gispasa se somete a los controles pertinentes como empresa pública que es. "Disolver la entidad sería malgastar recursos", ha señalado.

Carcedo ha dicho que Gispasa presta una labor "eficiente" dentro del modelo público, realizando además una labor de contratación que es "efectiva y ágil" con un equipo limitado en cuanto a personal se refiere.

