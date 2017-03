Maroto reivindica la "unidad y moderación" del PP frente a la "división" del PSOE y la "radicalidad" nacionalista

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reivindicado la "unidad y moderación" de su partido frente a la "división" del PSOE y la "radicalidad" de los nacionalistas vascos y catalanes. Maroto ha subrayado que los socialistas se debaten entre "el no es no de Pedro Sánchez" y "el no se sabe de Susana Díaz", mientras que el independentismo catalán y el polémico programa de ETB sobre España demuestran el "extremismo" nacionalista.

Maroto, que ha participado en Vitoria en un encuentro con cargos del PP de Álava, se ha referido al proceso para la designación del próximo líder del PSOE, así como al proceso soberanista de Cataluña y al polémico video de la televisión pública vasca en el que se reproducen algunos testimonios ofensivos sobre España y los españoles.

El dirigente 'popular', en una intervención en Vitoria, ha asegurado que "sólo un partido unido", como el Partido Popular, "puede gobernar el país".

Según ha dicho, el PSOE es "el partido que más problemas internos tiene", por lo que es "imposible" que "pueda ser útil a España" en esas condiciones. Maroto ha criticado que "todavía no se sabe" cuál es el discurso "que prevalece" en el Partido Socialista, y ha asegurado que "cuando no hay unidad" un partido no puede encargarse de la "gobernabilidad".

"ALTERNATIVA IMPOSIBLE"

En referencia al proceso para la elección del próximo secretario general del PSOE, ha afirmado que se trata de un partido "dividido entre el 'no es no' de Pedro Sánchez y el 'no se sabe' de Susana Díaz". Esa "falta de unidad"

-según ha dicho- hace "imposible" que el PSOE pueda "construir una alternativa" al Partido Popular.

Maroto también ha destacado la "moderación" que -según ha dicho- caracteriza al PP, una cualidad que ha reivindicado frente a la "radicalidad y el extremismo" de los nacionalistas catalanes y vascos.

En el primer caso, ha asegurado que el proceso soberanista de Cataluña no pretende más que "tapar" las supuestas tramas de corrupción y las comisiones "del tres por ciento" vinculadas a las mismas.

"INCITACIÓN AL ODIO"

Maroto ha asegurado, además, que el polémico programa que incluía testimonios despectivos hacia los españoles -que ya ha sido retirado de ETB- "representa lo peor del nacionalismo" vasco. El dirigente del PP ha afirmado que ese video "avergüenza a la mayoría" de los ciudadanos de Euskadi y que "incita al odio".

A su juicio, resulta "intolerable" que el Gobierno vasco -que ya ha expresado su rechazo hacia el video- "permita que algo así" sea emitido por una televisión pública. "Lo peor es que el video se ha financiado con dinero público", ha lamentado Maroto.

"REVISAR PACTOS"

El dirigente del PP también se ha referido a la política de pactos, sobre los que ha alertado de que no pueden basarse en la "imposición". Maroto ha afirmado que el objetivo del PP es que, en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, la "capacidad de acuerdo" pueda "ampliarse" a otros partidos, además de a Ciudadanos o a Coalición Canaria.

Maroto, que no se ha referido expresamente a las dudas surgidas en Ciudadanos respecto al compromiso del PP con el acuerdo contra la corrupción alcanzado entre ambos partidos, ha reiterado que los pactos no pueden consistir en una "imposición", y que es necesario "revisarlos y mejorarlos para ampliar su espectro a otras formaciones".

Consulta aquí más noticias de Álava.