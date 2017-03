Culpables cuatro de los acusados de la muerte de Larralde, incluidos la viuda y su amante

El jurado popular del juicio por el asesinato del boxeador Roberto Larralde en septiembre de 2014 ha encontrado culpables a cuatro de los cinco acusados de su muerte, entre ellos la viuda, Miriam Caballero, para la que se ha solicitado la pena máxima de 23 años de prisión, y su amante, Julio López, al que el jurado considera cabecilla del plan, y para el que se ha pedido 20 años de prisión.

La pena máxima, según dicta el fallo del jurado, se le pide a la viuda de Roberto Larralde, Miriam Caballero, a quien el jurado ha declarado culpable al considerar probado que realizó el viaje a Madrid a sabiendas de que serviría de coartada para el crimen. Para Miriam, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal solicitan 23 años de cárcel por un delito de asesinato con agravante de parentesco, así como la privación de la patria potestad.

No obstante, su defensa ha pedido que la pena no supere los 15 años y que se inhabilite el agravante, al no convivir con su esposo en el momento de los hechos.

El cabecilla del plan y amante de la viuda de Larralde, Julio López, también ha sido declarado culpable por el jurado popular, al considerar probado que fue quien ideó el plan que terminó con la vida del boxeador. Sobre él podría caer una pena solicitada por la Fiscalía la acusación particular de 20 años de cárcel, más dos por tenencia ilícita de armas, frente a los 15 que solicita su defensa.

Por su parte, el jurado ha considerado probado que José Ramón Vega fue el autor material del crimen, así como que lo cometió a cambio de una recompensa. Por ello, Fiscalía y acusación particular han solicitado para él 20 años de prisión por el delito de asesinato y otros dos por tenencia ilícita de armas, mientras que su defensa ha pedido que se le aplique la mínima, es decir, 15 años por asesinato más uno por tenencia.

Por último, también ha sido declarado culpable el detective privado que asesoró a Julio López para la planificación del crimen, Froilán Álvarez, por lo que se enfrenta a los 20 años de cárcel solicitados por la Fiscalía o los 22 que pide la acusación, a pesar de que su defensa solicita la pena mínima de 15 años.

Indemnización

Los cuatro condenados tendrán, además, que hacer frente a una indemnización que podrá ser de 50.000 euros para cada hijo de Roberto Larralde más 20.000 en total para los padres como solicita la Fiscalía o de 450.000 euros de manera solidaria, "en base a los execrables hechos y el dolor causado", como solicita la acusación particular, que también ha pedido el ingreso en prisión de manera inmediata de Miriam y Froilán, algo que ha sido denegado.

Los encargados de la venta del arma, Antonio Gabarri y Adrián Martínez, han sido declarados culpables por un delito de tenencia ilícita de armas que ellos mismos confesaron a lo largo del juicio, por lo que se solicita para ellos un año de prisión.

Finalmente, el jurado popular ha considerado inocente a Carlos Heli, trabajador de Julio López, al no considerar probado que realizara las llamadas desde el teléfono de José Ramón Vega a sabiendas de que se trataba de la construcción de la coartada para un crimen.

