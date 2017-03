Sindicatos, padres y alumnos llaman a un seguimiento "masivo" de la huelga educativa del próximo 9 de marzo

La plataforma está compuesta por los sindicatos UGT, CCOO y Suatea; la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Miguel Virgós (que faltó ala rueda de prensa) y el Sindicato de Estudiantes.

Entre las reivindicaciones de la huelga se encuentran la petición de la derogación de la LOMCE, la necesidad de recuperar los "derechos sociolaborales" perdidos por el profesorado, la reversión de los recortes, el aumento de las ratios en las aulas, la recuperación de las becas para garantizar la igualdad de oportunidades o el freno a la privatización del sistema educativo.

Así lo ha explicado la Secretaria General de FETE-UGT Asturias, Maximina Fernández que ha sido la primera en tomar la palabra este viernes en la rueda de prensa de para informar sobre la huelga del 9 de marzo.

La representante del Sindicato de Estudiantes, Anahí López, ha celebrado que esta huelga general cuente con "el apoyo de padres madres y profesorado" y ha reivindicado que esta batalla por la educación pública "se lucha en la calle" como se ha demostrado desde el sindicato estudiantil que ya ha convocado hasta 24 jornadas de huelga.

Los representantes de Suatea y CCOO, Emmma Rodríguez y Enrique Fernández, también han vinculado la protesta a la situación de la educación asturiana. La portavoz de Suatea ha afirmado que esta huelga de servir de "punto de inflexión en las condiciones del profesorado asturiano".

Rodríguez ha criticado al Principado señalando que la situación en Asturias es peor que en otras comunidades. Con el profesorado de primaria "sobrecargado", aumento de los horarios lectivos en secundaria y con una mala situación de itinerantes e interinos. Además, ha señalado que la Consejería de Educación debería haber tenido una actitud "menos seguidista" de la Lomce.

Enrique Fernández también ha incidido en señalar que la huelga no es sólo contra el Gobierno central y ha incidido en estas críticas al Gobierno autonómico. No obstante, el representante de CCOO ha sido el más rotundo al afirmar que esta huelga debe ser "un golpe encima de la mesa" por parte de la comunidad educativa "para decir" que debe ser incluida en la elaboración de una nueva ley educativa. En ese sentido, ha afirmado que ser tenidos en cuenta para el pacto social por la educación "no es participar cinco minutos en una comisión" del Congreso.

El día de la huelga hay convocadas dos manifestaciones a las 12.00 horas por parte de los estudiantes. En la plaza de España de Oviedo y la del Parchís de Gijón. Por la tarde, a las 18.00 hay otra manifestación que saldrá de la estación de Renfe de Oviedo.

