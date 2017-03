Rivera (Cs) se pregunta "qué sabrá Sánchez de la financiación del PP para que nadie se atreva a moverle la silla"

"Vamos a buscar soluciones, no descartamos ninguna" si el PP no plantea un candidato "limpio de corrupción", ha advertido durante su visita al Centro de Referencia de la Fundación DFA en Zaragoza, esta mañana.

Rivera ha recordado que la semana próxima se reunirán Cs y el PSOE, indicando que cambiar al Gobierno de una región "no es una cosa que se haga en un cuarto de hora", e insistiendo en la necesidad de encontrar soluciones, "confirmado que Rajoy quiere proteger al señor Sánchez, que el PP opta por proteger a los suyos en lugar de ayudar a los murcianos".

El líder de Ciudadanos ha dejado claro que "lo que no es una opción es tener presidentes imputados por corrupción que falten al respeto a los ciudadanos" y ha advertido al PP de que si no presenta un candidato limpio "tendremos que buscar una alternativa con los partidos de la oposición". Ha comentado que el propio Pedro Antonio Sánchez "dijo a los murcianos que si le imputaban por el caso Auditorio se apartaba".

El presidente de Cs ha rehusado valorar la parte judicial del caso Auditorio, pero -en el ámbito político- ha expresado que "cuando uno dice a todos los murcianos que si le imputan se marcha, lo que debe hacer es marcharse".

"No sabemos nada, pero es muy extraño que un partido no quiera seguir gobernando una comunidad autónoma", ha comentado Albert Rivera, opinando que "solo puede haber algo detrás que se nos escapa al resto de los mortales y solo se me ocurre que la financiación ilegal del PP, que está en los juzgados, tenga algo que ver".

"Cuando un imputado por corrupción es intocable, a lo mejor es que esa persona sabe cosas; no se me ocurre otra opción", ha considerado el líder de Cs, expresando que "los votantes del PP prefieren que gobierne el PP en Murcia con otro candidato que perder el Gobierno, pero en el partido estan en contra de los propios intereses de sus votantes".

"No existe nadie intocable" y "la mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que no sea noticia la corrupción", sino las políticas sociales y económicas, ha planteado.

"Lo curioso", ha continuado, es que "el PP no quiere poner a un presidente del PP, está diciendo que prefiere proteger a Sánchez" y ha hecho llegar a Cs que "no se le puede tocar".

En Murcia "el pacto -de gobierno- lo ha roto el PP" por mantener a Pedro Antonio Sánchez, ha manifestado Rivera, planteando que "si el PP propone un candidato alternativo limpio de corrupción, ya no le digo quién tiene que ser, el pacto se mantiene". Sin embargo, "el PP nos ha dicho en la cara que antepone la protección a Sánchez a que gobierne el PP", lo que no puede entender "ningún votante del PP". Ha puntualizado que "hay gente competente y válida en el PP para encabezar un Gobierno durante dos años".

Ha abundado al prometer que "si el PP propone un candidato alternativo que no esté imputado, uno, nosotros no solo mantenemos el pacto", sino que "garantizamos la estabilidad en la Región de Murcia porque depende de Cs".

OTROS PARTIDOS

"No podemos decidir por el PP, no podemos hacer que Rajoy se meta en su cabeza que no se puede proteger a los imputados", por lo que "vamos a hablar con otros partidos". El PP "ha optado por proteger la corrupción antes que por proteger la estabilidad en Murcia".

Albert Rivera ha pedido a Sánchez que "no ponga la carrera personal por delante de los intereses de los murcianos", haciendo hincapié en que "ningún político se puede creer por encima de los intereses generales".

Ha exigido a Sánchez que siga el consejo del anterior presidente regional, también del PP, quien "le ha pedido que se marche", señalando que "hay una crisis interna en el PP" de Murcia porque "una parte quiere que se vaya Sánchez y otra la protege".

VIEJA POLÍTICA

Rivera ha aseverado que "la vieja política está dando sus últimos coletazos", pronosticando que "va a intentar blindar la corrupción", pero "tenemos a la mayoría de españoles detrás" y ha defendido medidas como acabar con los aforamientos o cambiar la Ley Electoral.

Está "encantado" de que "cuando al PP o al PSOE le imputan a gente, en vez reirse en la cara de los españoles podamos tener instrumentos para echarles y eso es fundamental", añadiendo que "Chaves y Griñán estaban sentados en sus escaños y el PP nunca hizo nada, y en cambio llegó Cs e hizo que abandonaran su escaño".

El líder de Cs ha advertido de que "los españoles ya están cansados de tanta corrupción, de saqueos de cajas de ahorros", asegurando que "viene una nueva etapa política y la vieja política no se ha enterado todavía de que no tiene mayoría absoluta". Ha pedido al PP que "en vez de atornillar a los imputados, de proteger la corrupción, ayude a destaparla".

Albert Rivera ha observado que este sigue siendo el segundo problema de España y ha considerado que "lamentablemente, PP y PSOE tienen mochilas llenas de corrupción, han saqueado las cajas de ahorros, han metido el cazo en las comunidades, como el caso Matas o el de los ERE de Andalucía", por lo que "nos queda mucho trabajo por hacer", subrayando que su partido está dispuesto a "limpiar la herida de la corrupción".

REFORMAS

En otro orden de cosas, Albert Rivera ha expuesto que continuará impulsando reformas en las Cortes Generales, como la reforma de la Ley Electoral, la limitación de mandatos, como ha planteado el PP en Andalucía, o suprimir los aforamientos, como opina "la mayoría de los españoles". Además, "no tiene sentido" indultar en casos de corrupción, ha agregado.

"Si fuera con apoyo del PP, mejor" y en caso contrario "saldrá igual porque hay 188 escaños" y "si sumamos, podemos poner en marcha todas estas reformas, que no son para Cs y sus votantes, son para España", ha dicho, afirmando que "la regeneración democrática no puede esperar los tiempos ni las reticencias ni el inmovilismo del PP". "No se me ocurriría pensar que Iglesias o Hernando no apoyaran lo que ya han dicho en campaña", ha continuado, para añadir que "ojalá el PP se sumara".

