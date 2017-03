PSOE y Ciudadanos se reúnen la próxima semana, unos días después de la declaración del presidente

El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, ha anunciado que la próxima semana se reunirá con el portavoz de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, "para oficializar el inicio de esas negociaciones", tras dar por rota la formación naranja el acuerdo de investidura con Pedro Antonio Sánchez.

La reunión se produciría, probablemente el miércoles 8 de marzo, unos días después de que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, declare en el TSJ por el caso 'Auditorio', ya que éste, según Tovar, "es un día inhábil para negociar".

En declaraciones a los medios, ha explicado que esta misma mañana ha conversado con Miguel Sánchez y que están en busca de una fecha para el inicio de esas negociaciones aunque en principio será el martes o el miércoles, "en función de la disponibilidad de Cs; nosotros estamos abiertos a hacerlo desde el primer momento".

En este sentido ha señalado que están consultando programas electorales, "coincidencias, haciendo todo el trabajado previo para que, a la hora de sentarnos, seamos capaces de avanzar" pues "no queremos eternizar este proceso". Y es que, ha resaltado, "la situación que está viviendo la Región de Murcia es muy preocupante".

Aunque "hay que dar el tiempo para hacer un buen trabajo y buen ejercicio de negociación y aproximación entre las fuerzas políticas que podemos llegar a ese acuerdo" pero "tampoco podemos demorar llegar a esos acuerdos excesivamente en el tiempo; en eso estamos".

Ahora mismo nos sentaremos con Ciudadanos, posteriormente, ha asegurado, lo haremos con Podemos, "y el resultado de esas reuniones bilaterales, acordaremos, así como el método de trabajo", aunque, a su parecer, "no nos sentaremos de forma reglada los tres grupos si no hay un acuerdo global".

Por lo que hay mucho trabajo por hacer, "la gobernabilidad de esta región nos exige muchas responsabilidad, no tener ninguna ansiedad ni prisa, hay que andar con tiento y buscar las mejores soluciones", así como "ofrecer seguridad y tranquilidad a los ciudadanos" que están viendo el "empecinamiento" de un presidente "que va al banquillo de los acusados" pero también de un partido "irresponsable" que está sometiendo a la Región "a un proceso de desgaste de imagen, de honorabilidad y de marca Murcia".

MERECE LA PENA QUE OPOSICIÓN "NOS PONGAMOS DE ACUERDO"

Según el socialista, "merece la pena que nos pongamos de acuerdo y acabemos esa etapa, y ofrezcamos un programa consistente para los próximos dos años".

Al respecto, el secretario regional de Podemos, Óscar Urralburu, ha indicado que no entiende para qué se van a sentar PSOE y Ciudadanos la próxima semana, "si no es para hablar de la moción de censura" pues cuando se les ha preguntado por ello estos días "no se muestran todavía favorables a la moción de censura, dicen que hay otras alternativas pero no las explican".

Tras lo que ha recordado, "es el único instrumento institucional que tenemos en la oposición para revocar un gobierno y un presidente que está enrocado en su posición y que es capaz de mantener en esta situación de a la Región por más tiempo".

