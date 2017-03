La acusada de matar a un hombre con 31 puñaladas en Bilbao dice que no fue "premeditado"

La mujer acusada de matar a un varón de 59 años en Bilbao, asestándole 31 puñaladas cuando se encontraba en la cama de su domicilio de Bilbao, en julio de 2015, se ha reconocido autora de los hechos, aunque ha matizado que su comportamiento no fue "premeditado". "No me acuerdo de todo lo que sucedió, fue muy rápido", ha asegurado.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao ha acogido este viernes la primera de las sesiones del juicio con jurado que, presidido por el magistrado Manuel Ayo, analiza el crimen acaecido en julio de 2015 en el barrio bilbaíno de Zamakola.

Un varón, de 59 años de edad y con dos hijos, fue hallado muerto el 12 de julio de 2015 en la cama de su dormitorio tras sufrir 31 puñaladas que le perforaron el tórax y el pulmón, le provocaron fracturas en las costillas y le afectaron el corazón.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la acusada de los hechos, una mujer nacida en Brasil y de nacionalidad española, aprovechó que la víctima "estaba desnudo y sobre la cama" para, "de manera sorpresiva y sin que la víctima pudiera evitarlo", clavarle un cuchillo. La víctima trató de defenderse en el transcurso de la agresión, lo que también le provocó cortes en brazos, dedos y manos.

El Ministerio Fiscal ha solicitado, por ello, una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad. Asimismo, ha reclamado que se indemnice a los dos hijos del fallecido y a su pareja de hecho con 36.000 euros a cada uno.

Por su parte, la defensa, que ha pedido "respeto" para su cliente ya que va a ser "quien va a sufrir la condena", ha reconocido en su escrito de calificación que la detenida atacó con un cuchillo a la víctima causándole la muerte con el agravante de abuso de superioridad, y ha pedido una pena de 12 años y seis meses de cárcel, además de adherirse a la petición de la Fiscalía respecto a la responsabilidad civil.

A preguntas del Ministerio Fiscal, la acusada ha reconocido los hechos de los que se le acusa, aunque ha matizado que su crimen no fue "premeditado".

"Todo fue muy rápido"

De este modo, ha afirmado que mató a la víctima con un cuchillo, aunque no ha podido asegurar que se lo clavara en la zona torácica al no acordarse "de todo" lo que sucedió aquella jornada. "De todo lo que sucedió no me acuerdo. Todo sucedió muy rápido", ha añadido.

A la vista del reconocimiento de los hechos por parte de la acusada, el Ministerio Fiscal ha reducido las pruebas testificales y periciales que inicialmente tenía previstas, cuestión a la que se ha adherido la defensa. El juicio se reanudará el próximo lunes, a las 9.30 horas.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.