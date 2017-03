Cs sugiere que el pacto en Murcia está roto independientemente de lo que haga el TSJ: "No han cumplido su palabra"

"Pero porque lo han roto ellos, no han cumplido su palabra", ha respondido, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado expresamente si darán el pacto por roto al margen de lo que haga el TSJMU, donde el presidente regional declara este lunes como investigado en el 'caso Auditorio'.

Con todo, no ha querido prejuzgar la decisión de la Justicia y ha pedido esperar. Miguel Sánchez ha respondido al jefe del Ejecutivo murciano que es él quien está "jugando con fuego", por no cumplir su palabra, y ha insistido en que no se descarta la moción de censura. Según ha dicho, tienen que buscar "soluciones coherentes que sigan dando estabilidad a la Región" ante la "situación de inestabilidad que ha provocado el PP".

Preguntado si seguirán dando el pacto por roto si el TSJMU archiva la causa, ha respondido que una cosa son las responsabilidades judiciales, que llevan sus tiempos, y otra las políticas, que son las que pide Cs.

En ese sentido, ha recordado que el mismo Pedro Antonio Sánchez dijo que se iría si le imputaban por este caso, pero ahora "empieza a buscar excusas de mal pagador y a echar balones fuera". "Ahora estamos en las responsabilidades políticas, no nos merecemos un presidente que no tiene palabra", ha añadido.

"Ahora tenemos no sólo un presidente imputado y sospechoso de corrupción clara y grave sino que ha incumplido su palabra, ha engañado a los murcianos y no es una cuestión baladí un presidente que miente", ha remachado.

Sánchez también ha explicado que la decisión final se tomará por parte de Ciudadanos Murcia, pero "con el consentimiento y la coordinación del partido a nivel nacional" y de su presidente, Albert Rivera.

