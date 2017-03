Una resolución del TSJ avala el decreto de la Junta sobre la plaga de topillos por ser "de interés general"

Dicho esto, la portavoz y consejera ha admitido que la plaga de topillos está controlada en unas zonas pero no en otras ya que no en todos los casos se ha solicitado el uso de las medidas que permitía el Decreto, como quemas controladas o uso de producto rodenticida.

Marcos ha llegado a apuntar a "presiones a nivel judicial" de algunos colectivos a los consistorios afectados por la plaga para limitar el uso de rodenticidas cuando el uso de este producto, ha recordado, está aprobado a nivel nacional para las siete zonas afectadas.

La consejera ha informado también de la decisión de ampliar hasta el próximo 10 de marzo esas posibles quemas a lo que ha sumado la autorización esta misma semana de la posibilidad de actuación en zonas limítrofes a las declaradas como plaga.

Según ha explicado la consejera, los responsables de su departamento están llevando a cabo reuniones con los ayuntamientos que no han solicitado autorización para agilicen las autorizaciones para que los agricultores realicen quemas y evitar así la propagación de una plaga desde el reconocimiento de que las condiciones meteorológicas "no están ayudando nada" por falta de unas heladas y de unas precipitaciones que controlarían la población de roedores de forma natural.

A esto ha añadido la necesidad de convencer a los propios ayuntamientos de la importancia de quemar algunas cunetas desde el convencimiento de que son "los auténticos reservorios" de los topillos.

"La Junta de Castilla y León puede poner, como ha hecho, todos los mecanismos a disposición lo que hace falta es que se utilicen porque de ese modo podrán ser efectivos", ha argumentado la consejera quien ha asegurado que su departamento está "en permanente vigilancia" para poner todas las medidas que puedan ser necesarias para terminar con el problema.

Marcos ha asegurado a este respecto que las zonas en las que se ha actuado con quemas y rodenticidas se ha conseguido reducir la población de topillos y no así donde no se ha hecho uso de esas medidas. "No se está reduciendo en esas zonas", ha sentenciado la consejera, quien ha advertido del efecto negativo que supone actuar en unas zonas sí y en otras no.

Milagros Marcos ha recordado también que a la Junta le ha costado diez meses conseguir las autorizaciones nacionales y europeas para poder actuar contra la plaga "con todas las medidas posibles".

La Junta de Castilla y León declaró la existencia de topillos campesinos el pasado 1 de diciembre en siete de las 59 zonas de la Comunidad -Campos, Pisuerga, Esla-Campos, Sahagún, Tierra de Campos, Campos-Pan Peñaranda de Bracamonte- busca poder adoptar "medidas excepcionales" para controlar el repunte de roedores en la época del invierno para evitar más problemas de cara a primavera y para que la plaga no se extienda a otras comarcas.

Para ello, la Junta de Castilla y León puso en marcha una serie de medidas fitosanitarias específicas, que han recibido el visto bueno de los grupos de expertos vertebrados perjudiciales en agricultura de las comunidades autónomas y del Gobierno de la nación, que incluían el arado profundo en las parcelas, la quema de rastrojos, el control biológico de la plaga y la utilización de sistemas de trampeo y producto rodenticida.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.