El Plan de Política Demográfica de Aragón se elaborará de forma participativa y estará terminado en otoño

Así lo ha avanzado este miércoles el director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de Podemos, grupo con el que ha coincidido en la propuesta de crear una Comisión parlamentaria especial de estudio sobre despoblación.

Una de las claves del nuevo plan, ha expuesto, es procurar que los habitantes del medio rural tengan servicios públicos "decentes", equivalentes a los que pueda haber en el medio urbano y también mejorar las condiciones de la actividad económica para favorecer a pymes y autónomos.

Joaquín Palacín ha señalado que el Plan pretende conseguir, asimismo, que quienes se desplazan a los pueblos para trabajar a diario residan en los mismos, en alusión a los empleados públicos.

Ha defendido las medidas de discriminación positiva para los habitantes del medio rural y ha recordado que el Gobierno de Javier Lambán ha impulsado la Ley de venta de proximidad para facilitar la transformación y comercialización de los productos agrarios en las propias explotaciones.

Otra medida es la universalización de Internet porque "no puede ser que haya localidades o establecimientos turísticos que no puedan recibir un correo electrónico o contar con un datáfono".

LEY DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El director general ha defendido la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que contiene medidas "necesarias" y se confeccionó con la colaboración del territorio, una norma que también está contenida en el nuevo plan, al igual que el reconocimiento a las comarcas, que son "esenciales".

Asimismo, ha comentado que se celebrará una jornada para que los Grupos Parlamentarios puedan sumarse al proceso

participativo y que las medidas irán acompañadas de unos índices que permitirán analizar si son positivas. El

plan incluirá una valoración económica y para su elaboración se organizarán talleres participativos en el territorio.

Joaquín Palacín ha considerado que el Gobierno de España debe dar cuenta del problema de la despoblación a la UE, dado que numerosas regiones europeas están afectadas, como algunas de Croacia y Grecia. Además, "buscamos aliados en otros territorios", como Castilla y León o Castilla-La Mancha.

Palacín ha abogado por hacer atractivo "que la gente quiera vivir en los pueblos, ir a las causas, no poner parches e intentar solucionar el problema de raíz", haciendo notar que "hay territorios que han conseguido darle la vuelta a la situación que vivían", mencionando el caso de Escocia.

MEDIDAS FISCALES

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha propuesto establecer medidas fiscales para apoyar a los emprendedores rurales, como el IVA reducido, señalando que son competencias estatales y que "el Estado no tiene una política rural propia y de ahí vienen todos los problemas". Ha criticado la Ley Montoro.

Asimismo, ha apoyado la transversalidad de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y ha pedido que se presupueste cada estrategia, así como establecer los índices anunciados por Palacín.

El parlamentario del PP, Ricardo Oliván, ha expresado que no hay una solución única y que "va a ser muy complicado" revertir la tendencia "de manera natural" porque la incentivación debe llegar desde fuera. Además, no solo se trata de repoblar, sino también de "mantener un mínimo de calidad de vida para los que quedan", ha añadido.

El socialista Fernando Sabés ha asegurado que "no puede plantearse la defensa del medio rural frente al urbano". "Algunos pierden la noción en este enfrentamiento", ha criticado. Este parlamentario ha recordado además que "ya no nos sirve luchar contra la despoblación, porque el territorio ya está" por lo que "o hablamos de retorno de jóvenes o tenemos poco que hacer". "Lo privado no va a venir porque no hay negocio. Servicio público de calidad y apoyo", ha reivindicado.

La diputada del Partido Aragonés (PAR), Berta Zapater, ha coincido con Palacín en apoyar la discriminación positiva, pero ha echado en cara al Gobierno que sigue sin desarrollar los incentivos para los médicos rurales, tras lo que ha considerado que tampoco ayudan el impuesto de sucesiones ni las políticas de transporte.

Desde Cs, Jesús Esteban Sansó ha dicho que los regadíos sí aumentan la población, poniendo el ejemplo de Monegros y ha apelado a "la voluntad de permanecer y sacarse las castañas del fuego".

El portavoz de CHA, Gregorio Briz (Grupo Mixto), ha opinado que este debería ser un asunto de Estado y ha llamado la atención sobre la pirámide de edades, que "es difícil cambiar", apuntando que la despoblación comenzó en los años 50.

PLAN CARTOGRÁFICO

Antes de esta comparecencia, Palacín ha explicado a la Comisión el Plan Cartográfico 2017-2020. Ha calificado como "único en el Estado" el modelo colaborativo desde el que nace el plan, cuya puesta en marcha requerirá dos millones de euros durante cuatro años.

En opinión de Palacín, se trata de "un instrumento básico para hacer realidad los principios de equilibrio social, territorial, socioeconómico y ambiental".

"Había que abordar una gestión adecuada de la información geográfica", ha manifestado, en un Plan que ha calificado como "realista y que se puede cumplir". "Si hay presupuestos, se cumplirá exactamente. Hay que ir a la realidad y no a lanzar proyectos que nunca van a ser alcanzables", ha expuesto.

