Consorcio de Aguas reitera que "nunca" corta el agua a abonados en dificultades que informen de su situación

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha reiterado que "nunca" corta el suministro de agua a abonados en dificultades que informen de su situación y traten de negociar un plan de pagos con la entidad, y "en ningún caso, desde luego, a quienes aporten un informe o similar de los servicios sociales de su ayuntamiento".

La entidad de aguas ha respondido así a la concentración que representantes de las asociaciones vecinales y colectivos sociales de Barakaldo han realizado esta mañana ante la sede del Consorcio de Aguas en esta ciudad, donde han presentado la moción que han elaborado con el ánimo de garantizar que "todas las familias del municipio vean garantizadas sus necesidades más básicas y que no sufran ningún corte en el suministro de un bien tan básico como el agua".

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Consorcio han explicado que el "aviso previo" de corte de suministro es necesario y resulta una medida "adecuada" para recordar a los diferentes clientes su obligación fiscal e instarles a realizar el pago de las liquidaciones.

"El corte de suministro es una medida eficaz y aceptada para garantizar que quienes sí pueden pagar el agua, cumplan con su obligación. Es una herramienta o medida utilizada a lo largo de toda Europa", han indicado, para añadir que los cortes de suministro "no deben ser identificados con dejar a hogares sin agua".

NEGOCIOS QUE CIERRAN

En este sentido, han precisado que los cortes de suministro se dan en

negocios a que cierran y, por tanto, dejan de pagar el agua; en la finalización de contratos de alquiler y no renovación; en cambios de titularidad o de cuenta bancaria no notificadas; en segundas residencias o viviendas vacías que no pagan el agua y en fraudes.

La entidad consorciada ha insistido en que no realiza cortes de suministro por impago de las tasas de abastecimiento y saneamiento a familias en una situación económica desfavorecida. "Quien acude a las oficinas del Consorcio y manifiesta su imposibilidad de pagar, solicitando fraccionamientos de pago, no se ve afectado por cortes de agua. En dichos fraccionamientos de pago no se aplica ningún tipo de interés", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado que "quien no pueda pagar, por pequeño que fuera el importe del fraccionamiento acordado, si ha contactado y solicitado alguna cita en los servicios sociales de su ayuntamiento/Mancomunidad, tampoco se ve afectado por cortes de suministro, aunque no haya realizado ningún pago al Consorcio de Aguas".

El Consorcio de Aguas ha afirmado que únicamente realiza el corte de suministro en aquellas ocasiones en las que, ante reiteradas comunicaciones y avisos al cliente, no se tiene ninguna noticia por parte de éste.

BONIFICACIÓN

La Asamblea del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia aprobó en noviembre del pasado año una modificación de la Ordenanza Fiscal para este 2017 que consiste, básicamente, en una bonificación del 30% de la tasa de saneamiento para familias perceptoras de la RGI.

Además, se ha creado un grupo de trabajo en el que forman parte todos los grupos políticos con representación en la Asamblea del Consorcio. En el mes de diciembre se mantuvo una reunión por parte de dicho grupo de trabajo para perfilar la forma en la que se deba controlar y hacer seguimiento de los resultados de la bonificación.

A su vez, se programó una futura reunión para la segunda quincena de marzo, con intención de analizar los resultados de los meses de enero y febrero. "En consecuencia, resulta claro que el Consorcio de Aguas ya ha establecido una bonificación en dicho sentido y, que sigue abierta la posibilidad de ir acomodando y modificando la misma a los criterios que puedan ser establecidos por la Asamblea", han indicado desde la entidad.

