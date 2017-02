La Cámara volverá a pedir unida el traspaso de la AP-9 con dudas de la oposición sobre qué hará el PP en Madrid

El Parlamento gallego aprobará en el pleno de la próxima semana una nueva proposición de ley que pide el traspaso a Galicia de la Autopista del Atlántico (AP-9), impulsada por los cuatro grupos con representación en O Hórreo. Pese a que la transferencia se volverá a pedir al unísono, la oposición desconfía de que los populares mantengan su postura de apoyo a la norma cuando llegue al Congreso.

Y es que este mismo mes, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa de En Marea transaccionada con el PSOE que instaba al Gobierno a acometer el traspaso de esta infraestructura estratégica para Galicia. La propuesta salió adelante con 20 votos a favor (En Marea, PSOE, ERC, PNV, Compromís y EH Bildu) y los 17 en contra del PP y Ciudadanos.

La fuerza rupturista presentó esta propuesta en comisión en Madrid después de que el Gobierno vetase en octubre el debate de otra ley que contaba con el respaldo unánime de PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG en O Hórreo. En Galicia, los cuatro grupos han preparado un nuevo texto en el que retiran los puntos en los que el Ejecutivo sostenía su veto y que será el que se debata el martes.

En concreto, en la nueva propuesta gallega se ha retirado el plazo máximo de seis meses para el traspaso efectivo de la citada autopista y se pone por escrito -en una disposición adicional- que el cambio de titularidad no supondrá ningún incremento de los créditos ni disminución de los ingresos previstos en los presupuestos estatales en vigor.

En esta coyuntura, al término de la reunión de la Xunta de Portavoces, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha exigido que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se "implique" y "se haga respetar" en este asunto, y ha advertido de que si el PP "vota una cosa aquí y otra en Madrid" sería "una estafa". "No repitamos el triste final de la pasada ley", ha demandado.

Convencida de que no basta con aprobar la ley en Galicia, ha defendido la necesidad de que el PP "se comprometa" a "votar lo mismo en Madrid" y a que sus diputados "no traicionarán la voluntad" expresada de forma unánime por la Cámara autonómica. También Luís Villares (En Marea) ha advertido a Feijóo de que tiene la oportunidad de "comportarse como presidente de Galicia, ya que no lo hizo en los cien primeros días" de su mandato y "salir de su impostura".

Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha confiado en que esta propuesta no tenga ninguna oportunidad de "ser vetada" para su debate en el Congreso -a diferencia de la anterior proposición de ley que pedía lo mismo- y ha recordado la iniciativa debatida este mismo mes en la Comisión de Fomento y que salió adelante, pese al rechazo del PP, porque hay "una mayoría favorable" a que la transferencia se produzca.

"TODAS LAS GESTIONES"

En respuesta a las dudas de la oposición, el portavoz popular, Pedro Puy, ha subrayado que la postura del PP en Galicia es favorable al traspaso y ha resaltado que una petición unánime del Parlamento gallego tiene "valor político", antes de esgrimir que la actuación de los diputados populares en el Congreso es "independiente" en relación a la que adoptan en la Cámara gallega.

Dicho esto, ha justificado que "no siempre es fácil mantener la misma posición" cuando se sabe que en la iniciativa en cuestión hay "obstáculos" que no se podrán superar para que el Gobierno autorice el traspaso efectivo de la infraestructura, cuestión que sortea, según el mismo ha destacado, la proposición de ley que se debatirá en el pleno gallego de la próxima semana.

Preguntado acerca de si Feijóo debería tener contactos con su formación en Madrid para evitar que haya un cambio de postura, Puy ha replicado que el presidente gallego "está haciendo todas las gestiones necesarias" para lograr la transferencia de la AP-9.

El portavoz popular ha agregado que los "avances" que se han producido, como la creación de una comisión con el Gobierno para abordar cuestiones de la infraestructura, derivan del encuentro que mantuvo el mandatario con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

PEAJES

Por su parte, Ana Pontón ha insistido, además, en la supresión de los peajes de la AP-9 (aunque no se incorpora expresamente en la ley a debate, los nacionalistas no renuncian a esta demanda) al entender que constituyen "una estafa, un escándalo y una aberración".

De hecho, ha retado a Feijóo, al vicepresidente Alfonso Rueda o a cualquier otra "voz autorizada" en el PP a explicar "por qué se pueden rescatar las ruinosas radiales madrileñas" y no actuar en esta infraestructura.

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, sin embargo y pese a ver "necesaria" una rebaja de peajes, ha apelado a "eliminar cualquier iniciativa muy inflada" al respecto. A su juicio, durante el próximo año o año y medio tocaría centrarse "en conseguir la titularidad

y en negociar que para que la transferencia se produzca en las mejores condiciones económicas".

"Sería después cuando habría que pensar en como trasladarlo a los ciudadanos a través de una rebaja de peajes, que es necesaria. Pero solo resolviendo las dos primeras cuestiones podríamos abordar la tercera", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.