La VI edición de 'Diálogos de cocina' unirá a chefs, editores y escritores para reflexionar sobre la creatividad

Personalidades como los chefs Dominique Crenn y Joan Roca, la editora Ruth Reichl, la historiadora Bee Wilson, el data activista Karlos G Liberal, y escritores como Harkaitz Cano, Martín Caparrós o Héctor Abad Faciolince, serán parte del programa de la VI edición de 'Diálogos de Cocina'. Este evento bianual reflexionará del 12 al 14 de marzo en San Sebastián sobre el momento que atraviesa la gastronomía "desde la interdisciplinariedad, el conocimiento y la creatividad".

Los cocineros Pedro Subijana y Andoni Luis Aduriz, y el director del Basque Culinary Center, Jose Mari Aizega, han presentado la sexta edición de este evento, que organizan en la capital guipuzcoana Mugaritz,

Euro-Toques y BCC.

Según han explicado, durante tres días San Sebastián será la sede para una nutrida agenda de actividades que comenzará, el domingo 12 de marzo, con una performance de Mugaritz inspirada en el mundo de las golosinas, que lleva por título 'Kiss my Kiss' y se realizará en Tabakalera.

El 13 y 14 de marzo, por su parte, se celebrará la sexta edición del congreso internacional en el Basque Culinary Center, donde ponentes de todas partes del mundo debatirán temas de actualidad. El programa incluirá a chefs de renombre como Joan Roca, de El Celler de Can Roca, Dominique Crenn -con dos estrellas Michelin en Atelier Crenn, San Francisco- y el mexicano Jair Tellez, de Merotoro y Laja.

PERSONALIDADES

También participarán personalidades como la Ruth Reichl, editora y ex responsable de la crítica gastronómica del New York Times; o la historiadora inglesa Bee Wilson, 'autora de Mi primer bocado: cómo aprendemos a comer'.

Otros de los participantes en los 'Diálogos' serán el crítico cultural Steven Pool, autor de 'You Aren't What You Eat (No eres lo que comes)'; el investigador y filósofo Luis Castellanos, fundador de El Jardín de Junio, y los escritores latinoamericanos Martín Caparrós, escritor de 'Hambre' o 'Entre Dientes', y Hector Abad Faciolince, autor de 'Tratado de culinaria para mujeres tristes'.

Entre los exponentes vascos, destacan el poeta Harkaitz Cano, el data activista y ciberpunk Carlos G Liberal, y Andoni Luis Aduriz, entre otros.

"Aprovecharemos para pensarnos en colectivo: analizaremos cómo la cocina ha constituido un lenguaje en sí mismo, y cómo nosotros, de alguna manera, somos programadores, codificadores, hackers de este código llamado gastronomía. Nos haremos preguntas controvertidas pero necesarias para identificar territorios estimulantes para la acción y la reflexión", ha explicado Aduriz.

