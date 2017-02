Abel Caballero cree que Susana Díaz no ha decidido si será candidata y que él se lo pedirá "llegado el momento"

Abel Caballero ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno y el Consejo Territorial de la FEMP.

Así, sobre las primarias del PSOE, Caballero cree que Susana Díaz no ha decidido aún si será candidata. A su juicio es "obvio" que no lo ha decidido. "Si lo hubiera decidido ya lo hubiera dicho, ¿no?", ha señalado Caballero quien ha añadido que no conoce las intenciones de la presidenta andaluza, pero que aunque las supiera no las diría.

"Susana -ha precisado- tiene su composición de lugar, y ella decidirá si se presenta o no. Y decidirá cuándo anuncia si se va a presentar o no. Yo más adelante, igual que hice hace dos años y medio, y mucha gente le pediremos que opte", aunque no ha desvelado cuando lo hará.

En este contexto, ha recordado el acto con más de mil alcaldes y alcaldesas que él mismo organizó con Susana Díaz: "¿Qué candidato es capaz de reunir a más de 1000 alcaldes? ¿Y qué candidato es capaz de reunir a los alcaldes en términos de población más importantes de España?".

Aún matizando que todos los alcaldes son igual de importantes, ha enfatizado que hay datos de capacidad de convocatoria. "Ese acto parece que aclaró, ¿no?", ha apuntado. En todo caso ha insistido en que instará a Susana Díaz a que se presente a las primarias cuando crea que ha llegado "el momento".

Sí ha querido dejar claro que no considera bueno que el PSOE esté cinco meses en unas primarias porque "no pueden ser eternas" y "se va a cansar de primarias hasta el apuntador.

A su juicio el problema es que hubo dos precandidatos, que ha dicho respetar, en alusión a Pedro Sánchez y Patxi López. "Estamos ya en una campaña a lo largo y a lo ancho de toda España, hablando de unas primarias, en las que aún no sabes si vas a tener los avales para ser candidato o no... Es un poco singular. Bueno pues oye, hay algunos que dicen 'oye, pues nosotros no vamos a ser singulares, nosotros vamos a ir por la norma'", ha ironizado.

CAPACIDAD DE CONVOCAR

Ha concluido que la capacidad de convocar de cada uno se verá cuando se vote. Ha reivindicado para sí mismo la militancia de base y ha calificado de "invento interesado" la teoría de los militantes de base, que no ha querido atribuir a Pedro Sánchez

"Yo respeto todo lo que diga cada uno, pero la militancia es la militancia", ha rematado y por ello aboga por esperar a que los militantes hablen votando.

