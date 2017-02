Pichel recurre la decisión del comité organizador del congreso del PP que le excluyó

El precandidato al congreso del PP de Asturias Pablo Álvarez Pichel, que fue descolgado este lunes por parte del comité organizador del evento por no tener los avales válidos necesarios, ha decidido recurrir esa decisión.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Pichel pedirá que se "cotejen" nuevamente los avales al entender que buena parte sí estarían al corriente de pago y que, por tanto, podría alcanzar el número de 90 avales, el mínimo exigido para seguir como candidato.

El presidente del comité organizador del congreso, el diputado nacional Ramón García Cañal, informó ayer de las candidaturas que habían obtenido los avales necesarios: la de la actual presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, y la mujer que preside el partido en Avilés, Carmen Maniega.

Sin embargo, tras analizar la información, Cañal informó que Pichel presentó 152 avales, de los que sólo 60 resultaron válidos. Esos avales nulos, según el comité organizador, lo han sido por no estar al corriente de pago (78), por no constar afiliación (5), por estar duplicados con los de Mercedes Fernández (2), por no tener documentación original (6) y por no contar con firma (1).

Pero en la rueda de prensa ofrecida este martes, Pichel considera que pueden haber existido "errores" al analizar sus avales, al recibir información de que unos 30 de los de los que fueron declarados inválidos sí estaban al corriente de pago. Habría diez que están al corriente y 20 que han pagado las cantidades de 2016, según Pichel. Existen militantes en juntas locales pequeñas cuyos pagos aún no habrían sido registrados.

"Vamos a recurrir también porque si esa gente no queda al corriente de pago, no podrá participar en el proceso", ha manifestado.

Los afiliados del partido tendrán de plazo hasta el próximo día 2 de marzo a las 20.00 horas para inscribirse en el censo y ponerse a corriente de pago. Mientras, la fecha límite para inscribirse para participar como compromisario en el congreso del 18 de marzo concluye el domingo día 5 de marzo a las 18 horas.

Sea cual sea el resultado del proceso, Pichel ha dicho que su proyecto ha llegado "para quedarse". Es partidario de buscar un PP "que seduzca" y que sea "más empático".

A Pichel le habría gustado que de cara al congreso del PP de Asturias se hubiese llevado a cabo una 'amnistía' como la impulsada en Madrid por Cristina Cifuentes para "fomentar la máxima participación".

Preguntado sobre si se va a unir a la candidatura de Maniega en el caso de no conseguir los avales, Pichel ha dicho que esa posibilidad no es algo que contemple ahora. "Paso a paso", ha añadido.

