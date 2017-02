Tovar insiste en que "aquí hay corrupción, no persecución", en pedir dimisión presidente y lamentar "perjuicio" generado

En un contacto con los medios ha asegurado, tras reunirse con el presidente de CROEM, José María Albarracín, que "esta crisis y situación de incertidumbre se va a resolver lo antes posible", así ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, "la Región seguirá manteniendo los niveles de crecimiento y evitará el efecto negativo que tiene la situación del presidente".

Tras subrayar que "no somos jueces ni queremos juzgar a nadie" y que creen en la presunción de inocencia, ha resaltado que "no es lo mismo la situación de un presidente que la de un ciudadano de a pie", recordando, al respecto, que "Pedro Antonio Sánchez se comprometió a dimitir en el momento en el que fuera imputado", pero "han pasado ya ocho días y estamos esperando que cumpla su palabra".

Acompañado por el diputado Emilio Ivars, ha asegurado que esto "está generando un enorme prejuicio para la Región", una situación "de inquietud en la ciudadanía" que quieren neutralizar diciendo que "las fuerzas políticas de esta Región van a encontrar la solución", que la más fácil, a su juicio, es que "cumpla la palabra dada y presente su dimisión".

Al respecto ha recordado el papel "importante" de Ciudadanos, "que se está empezando a corresponsabilizar de la situación que estamos viviendo" y aunque mantienen una posición muy clara, según Tovar, "hay dado una prórroga estos días que no tiene sentido" porque "el momento de dimisión es el minuto cero".

Tovar ha lamentado, de tal forma, que el presidente esté "vinculando" el presente y el futuro de la Región a su situación jurídica y personal, planteando que la Presidencia de la Comunidad debe ser "ejemplar" y tener un código ético de respuesta a los ciudadanos.

Así espera a la reunión del jueves entre el presidente y Ciudadanos, que, en su opinión, "no aportará nada", y a la comparecencia de Pedro Antonio Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia el próximo 6 de marzo, "con la esperanza de que la responsabilidad sea quien guíe los pasos" del presidente.

"No podemos tener un presidente irresponsable, que pase por encima de la Región y de sus ciudadanos porque tenga problemas personales con la justicia", ha enfatizado, "hablamos de cuatro figuras que son delitos, no errores, y que no hay persecución, hay corrupción", deseando que lo clarifique la Justicia.

Mientras, ha indicado, "peleamos porque esta Comunidad tenga un gobierno decente, sin imputados y que piense más en el futuro de los murcianos".

Sobre la reunión con el presidente de la CROEM, González Tovar ha explicado que los empresarios se han ratificado "en que unas elecciones anticipadas serían lo peor para la Región", así como que "una moción de censura no es buena y que si Pedro Antonio Sánchez y el equipo de Gobierno actual aplicaran el código ético de los empresarios, estarían todos dimitidos".

Sobre si hay un calendario o se han entablado conversaciones para la moción de censura, el socialista ha indicado que "no es el momento todavía de esa fase; es momento de que Sánchez cumpla su palabra y dimita". Nunca hemos descartado ese proceso final, ha finalizado, "pero hay muchos pasos por delante antes de llegar a esa situación".

