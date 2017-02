Obispo ve con preocupación situación política en Murcia: "En un mar revuelto se pueden prestar cantidad de historias"

Lorca Planes, que ha optado por la "prudencia y serenidad", considera que lo mejor es que "hablen las personas que tienen que hablar, especialmente la justicia, y que sean ellos los que determinen las cosas".

Y es que, ha dicho, si no es así "no nos favorece a nadie ni nada y la situación no será buena si no lo hacemos con la serenidad que corresponde a personas de buen juicio".

Monseñor Lorca Planes ha hecho estas declaraciones al ser preguntado momentos antes de inaugurar la Escuela de Hostelería y el restaurante de Cáritas Diócesis de Cartagena, que ha contado, igualmente, con la presencia del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz; y el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura.

