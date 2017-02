La Xunta critica que el PSOE proponga "riesgos jurídicos" para los opositores gallegos que rechaza donde gobierna

La Consellería de Facenda ha replicado a la petición del PSdeG de que apure la convocatoria de oposiciones, con especial hincapié en la de educación, ajustándose a la tasa de reposición de 2016, que la Xunta trabaja con los "plazos normales y habituales" para aprobar la oferta pública de empleo (OPE).

"La Xunta aprobará la OPE una vez que constate que se dan las condiciones de seguridad jurídica necesarias, en beneficio siempre de los opositores", ha trasladado Facenda, en su respuesta a los socialistas.

Así, ha subrayado que las oposiciones afectan al trabajo de los opositores y de la propia Administración, por lo que tienen que "convocarse y desarrollarse en las máximas condiciones de seguridad jurídica".

Dicho esto, ha esgrimido que "la mayoría de las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE", declinan aprobar por el momento las ofertas de empleo porque reconocen que, dada la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se dan las condiciones de seguridad jurídica necesarias.

"RIESGOS JURÍDICOS"

Por ello, Facenda asegura "no entender" que el PSOE proponga "algo que rechazan la mayoría de las comunidades por no tener seguridad jurídica" y que pida que se someta a los opositores gallegos a "riesgos jurídicos" que los socialistas "con responsabilidad de gobierno" no admiten "para sus ciudadanos".

"Los opositores gallegos necesitan las mismas condiciones de seguridad jurídica que el resto de opositores de España, porque no son menos que ellos", zanja.

