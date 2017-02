La Policía Municipal de Bilbao detiene a tres personas y decomisa 450 kilos de hachís, el "mayor alijo de su historia"

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a tres integrantes de una banda organizada, especializada en el tráfico de estupefacientes, y ha decomisado 450 kilogramos de hachís de gran pureza, cuyo valor en el mercado negro rondaría los dos millones y medio de euros, en el transcurso de una operación antidroga que culminó el pasado jueves en el barrio de San Adrián. El alcalde, Juan María Aburto, ha afirmado que se trata "del mayor alijo de la historia" incautado por este cuerpo policial.

En la presentación a los medios de comunicación del alijo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, ha explicado que se trata de "gente peligrosa" que transportaba la droga por el método conocido como "Go fast", que consiste en transportar grandes cantidades de droga en coches de alta gama y cilindrada muy alta, generalmente robados, que viajan precedidos de otro vehículo que sirve de avanzadilla para aumentar la seguridad y prevenir posibles controles policiales.

"Es ir a un lugar, cargar la droga en grandes cantidades, y trasladarla de manera rápida y directa al lugar de distribución", ha aclarado el edil.

La operación policial se inició hace unos meses, cuando vecinos del barrio de San Adrián informaron a los agentes de movimientos sospechosos de varios vehículos "en una zona determinada".

Fue entonces cuando la policía comenzó a realizar "vigilancias y

seguimientos" a los sospechosos, que culminaron el pasado el pasado jueves con la detención tres personas comunitarias, con edades comprendidas entre los 22 y los 29 años, a los que se incautaron 450 kilogramos de polen de hachís, que estaban siendo transportados en el maletero y los asientos de un vehículo de alta gama, repartidos en fardos de unos 33 kilogramos cada uno, convenientemente numerados y sellados.

Además del citado vehículo, a la banda se le ha requisado un segundo turismo y una pistola automática de 9 milímetros Parabellum "a punto de ser disparada" y unos 50 cartuchos de munición, por lo que Tomás del Hierro ha subrayado que no se trata de unos "aficionados", sino de gente que pertenece "a una organización" y que era "peligrosa". Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado sábado a la mañana, tras lo cual la jueza ha ordenado su ingreso en prisión.

Tras destacar que la colaboración de los vecinos ha sido "primordial", se ha congratulado que se han dejado "millones de dosis" fuera del mercado.

"EL MAYOR ALIJO DE LA HISTORIA"

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha querido trasladar tres mensajes. En primer lugar, ha felicitado a la Policía Municipal por el trabajo desarrollado "en el decomiso del mayor alijo de droga" de su historia "y por su trabajo diario, a veces mal entendido".

A continuación, se ha dirigido a los vecinos de la capital vizcaína, a los que ha dicho que "Bilbao es la ciudad más segura del Estado", y que el Consistorio seguirá trabajando para que continúe siendo así.

En último lugar, ha querido trasladar un mensaje claro "a los delincuentes, a los agresores, a las personas violentas, a esas personas sin escrúpulos ni valores", a los que ha dicho que "sobran y no les queremos".

"En Bilbao no les queremos, y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para que sus comportamientos no estén presentes en Bilbao, para detenerles y terminar con esas conductas agresoras, violentas y de tráfico. Sobran y no les queremos", ha finalizado.

