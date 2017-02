Valladolid acoge una nueva reunión del Interreg Europe para mejorar la transferencia de conocimiento universidad-empresa

Desde el pasado mes de abril han tenido lugar varias reuniones de trabajo con los socios europeos en Blois -Francia- y Gröningen -Holanda-, en el caso del proyecto 'Beyond EDP'; y en S. Pölten -Austria-, Sofía -Bulgaria- y Évora -Portugal- en el caso del proyecto 'Innobridge'.

Siempre en el marco de los proyectos 'Innobridge' y 'Beyond EDP', y tratando de enlazar estas buenas prácticas internacionales con la realidad autonómica, el pasado mes de septiembre se constituyeron sendos grupos de trabajo con agentes autonómicos, especialmente significativos en estas materias, que incluyen al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León; representantes de la Consejería de Educación; de las universidades de la Comunidad; de la Consejería de Economía y Hacienda; de la Consejería de Presidencia; de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y del tejido empresarial, a través de las agrupaciones empresariales FACYL -clúster de automoción- y Vitartis -asociación de la industria alimentaria-.

En ese contexto, ha tenido lugar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, la segunda reunión de estos grupos regionales de trabajo. En esas reuniones se han puesto en común las experiencias de éxito presentadas durante los meses previos por los socios internacionales de ambos proyectos y se ha avanzado en la puesta a punto de la autoevaluación de los instrumentos de política regional seleccionados por Castilla y León.

En los próximos meses se continuará con el análisis conjunto, mediante revisiones entre pares, autoevaluaciones, visitas de estudio e intercambios de expertos, de los programas regionales seleccionados, con el fin de extraer buenas prácticas que ayudarán a mejorar la eficacia de las políticas de I+D+i de las regiones participantes, y, en particular, de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ha priorizado cuatro objetivos temáticos, centrados en la promoción de la investigación y la innovación, la competitividad de las pymes, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos. Los dos proyectos en los que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se encuadran en el objetivo temático de impulso de las políticas de investigación e innovación.

'INNOBRIDGE'

El primero de ellos, 'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

De esta manera, su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red T-CUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y León. TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-. Entre otras cosas, Fuescyl será responsable de la comunicación y difusión del proyecto, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'BEYOND EDP'

El segundo proyecto 'Beyond EDP' ('Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process') se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3.

'Beyond EDP' trata de mejorar el denominado proceso de descubrimiento emprendedor, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas comparativas y competitivas y afrontar así mejor los retos sociales y económicos.

Es este un proceso participativo, centrado fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.

Dado que el proceso de descubrimiento emprendedor es un aspecto de vital importancia en la identificación de las áreas de especialización autonómicas, las mejoras que se identifiquen en este proyecto constituirán una base para la mejora de las políticas de investigación e innovación en el marco de la actual RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

En este proyecto participan once organismos de nueve países europeos -Francia, Rumanía, Polonia, Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Bélgica y España- y tiene un presupuesto total para todos los socios de 1.897.810 euros, de los cuales corresponden a la Fuescyl 123.479 euros.

