Antón Sánchez apuesta por "reducir el discurso interno" en En Marea, donde Beiras es "un referente"

En una entrevista concedida este domingo en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Antón Sánchez ha abierto la puerta a que Beiras se convierta en uno de los portavoces del partido instrumental. "Beiras será lo que él quiera, él decidirá pero yo creo que es un referente para los de Anova y para todo el espacio de unidad popular", ha incidido, para luego puntualizar que "es el Consello das Mareas el que tiene que decidir esa cuestión".

Tras defender la figura del portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, del que Sánchez cree que volverá a ser el candidato en las próximas autonómicas "si todo va bien"; ha indicado que el grupo del partido instrumental en el Pazo do Hórreo debe "mejorar muchas cuestiones", como "reducir el discurso interno" para "llevar la iniciativa y hablar de las cuestiones que le importan a la gente".

"Yo soy autocrítico pero no me gusta flagelarme porque sé de las dificultades que hay", ha remarcado, para luego añadir que "no es fácil cohesionarse" porque la aparición de las nuevas fuerzas de la izquierda ha supuesto "un gran cambio en poco tiempo".

DAR "ESTABILIDAD" A EN MAREA

Asi, ha emplazado a "aprovechar los próximos dos años sin elecciones para construir desde abajo la organización y darle estabilidad", al tiempo que ha asegurado que las diferencias internas "son positivas" y suponen "un valor" para En Marea.

Tras esto, Antón Sánchez ha reconocido que las victorias del PP a nivel estatal y en Galicia "pudo crear un desánimo momentáneo" del que la izquierda rupturista debe "recomponerse".

"Las causas objetivas que nos llevaron a identificar que teníamos que juntarnos en torno a intereses comunes siguen ahí: la desigualdad, las injusticias, los privilegios, por lo tanto, seguimos teniendo la necesidad de apostar por la unidad popular", ha incidido.

Para Sánchez, los primeros cien días de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta en su tercer mandato han supuesto "la consolidación del modelo de desigualdad" en lugar de "la recuperación que vende el PP".

MAREAS LOCALES

Por último, también se ha referido a la situación de los gobiernos locales de las mareas, de los que opina que están "cumpliendo" con las expectativas, aunque ha reconocido que "no es una labor fácil", ya que es preciso "vencer inercias".

"Cuando desde nuestro lado analizamos las actuaciones de los alcaldes, de sus gobiernos y de las mareas que los sustentan, es una batalla difícil y hay que apoyarla", ha asegurado.

