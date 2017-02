Cientos de personas piden a la Diputación de Bizkaia que asuma su "responsabilidad" en el conflicto de las residencias

La manifestación, convocada por la plataforma de familiares de usuarios de residencias Babestu y Pentsionistak Martxan de Bizkaia, ha partido pasadas las 12.30 horas desde el Sagrado Corazón hasta finalizar frente al Palacio de la Diputación foral.

La marcha ha contado con la participación de las trabajadoras de residencias de Bizkaia que este viernes acordaron en asamblea convocar otras cuatro semanas de huelga a partir del próximo 8 de marzo, en demanda de la mejora de sus condiciones laborales y de la calidad asistencial que se presta a los usuarios. Asimismo, se han adherido a la misma los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO Euskadi, entre otros.

Con gritos como 'Diputación asume tu función' 'las patronales no cambian los pañales' o 'la desatención es dejación', los participantes han reclamado el fin del conflicto de las residencias y han advertido de que la solución "requiere de voluntad política".

"En la medida en que la Diputación se ponga a hablar con los trabajadores y la patronal, hay margen suficiente como para llegar a un acuerdo. Falta voluntad política", han destacado desde Pentsionistak Martxan.

Asimismo, desde la plataforma de familiares de usuarios de residencias Babestu han destacado la necesidad de "mejorar los ratios personal/residentes", y han defendido que "los recursos materiales deben ser mucho más generosos".

"La Diputación debe tener medios para buscar soluciones que no eternicen el conflicto. No basta que, ante la exigencia de más personal, diga que el ratio de residentes/personal laboral está establecido por el Gobierno autonómico, o que el tema salarial es exclusivamente un tema entre empleadores y empleadas. La Diputación es quien ha hecho esas privatizaciones, pero no puede hacer dejación de su responsabilidad ante la sociedad", han reclamado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.