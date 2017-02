Feijóo reivindica su balance de cien días frente a la política "inútil" de las mareas y pone deberes a su Gobierno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un balance positivo de los cien primeros días de su tercer mandato en Galicia, con el compromiso de "mejorar" el proyecto de país que inició en 2009 sin cambios "radicales", en los que "no" cree. Para ello, ha puesto deberes a sus conselleiros y altos cargos, a los que ha pedido "no confundir la confianza de los gallegos con un cheque en blanco hasta 2020".

"Nadie nos regaló nada y queda mucho por hacer. Os convoco para gestionar la confianza de los gallegos hasta el año 2020", ha proclamado el presidente de la Xunta, quien ha hecho un balance genérico ante los miembros de su Gobierno. Ante ellos, ha defendido la continuidad en la gestión con la política "útil" como bandera y no la "inútil" de quienes prometían "revoluciones totales e implantaron la parálisis total", en alusión a las mareas.

En el acto, con intervenciones también de todos los conselleiros para repasar las medidas de sus respectivos departamentos, Feijóo, quien abrió y cerró el encuentro, ha aprovechado para llamar a no confiarse porque el pueblo gallego es "inteligente" y su evaluación, ha advertido, no cesa.

Feijóo también ha pedido a los suyos "no perder el espíritu de trabajo y superación constante", el "combustible" fundamental para ser alto cargo, y que "jamás" duden en "reivindicar" el modelo de sociedad y de país en el que que "creen y trabajan: la Galicia próspera, justa, tranquila y para todos, sin exclusiones".

En el Día de Rosalía, ha citado unos versos de su poema 'Non che digo nada... Pero ¡vaia!', antes de remarcar que en cien días de este nuevo mandato los miembros de su equipo han demostrado que "vivir de rentas" no está en su "AND" y ha apelado a "seguir demostrando cada día que los gallegos acertaron hace cinco meses".

El líder del PPdeG ha subrayado que el de este viernes es un balance que "se conjuga en futuuro, no en pasado" ya que no se miran "con complacencia" las 150 decisiones adoptadas en los primeros cien días, sino que todos los cargos de la Xunta se reúnen "con la ambición de los 1.300 días" que quedan. "La Galicia que abandonaremos en 2020 tiene que ser la Galicia preparada para 2020 y 2030, y para ello hay que llegar con los deberes hechos", ha sentenciado.

POLÍTICA "INÚTIL" DE LAS MAREAS

A los ciudadanos y con las mareas en el punto de mira, les ha enviado también un mensaje claro de que el suyo no es un Gobierno rupturista, por lo que su objetivo es "mejorar" el proyecto de país iniciado en 2009, pero en la misma línea de acción, sin "giros de 180 grados".

Y es que, a su juicio, "cambiar lo que se puede mejorar es una demostración de inteligencia", mientras que "cambiarlo todo es una demostración de inconsistencia".

En una época política en la que cobran más protagonismo los "tuits incendiarios" que las "reformas sensatas", ha reflexionado en que es "casi una rareza" que un Gobierno siga las líneas de anteriores legislaturas. Pero él ha incidido en que así lo hará la Xunta, porque es lo que pidieron los gallegos el 25-S.

De hecho, ha advertido que los integrantes de su Ejecutivo no tienen "por bandera la política inútil, sino la útil, la que procura hablar menos y hacer más". "Nuestro objetivo es lograr una Galicia más social, más estable, más próspera y más sostenible", ha remarcado Feijóo, quien ha defendido que la Xunta trabajó "a pleno rendimiento" desde la cita con las urnas.

"CIEN DÍAS DE INCONFORMISMO"

"Fueron cien días de inconformismo, para avanzar en viejos proyectos y abrir nuevos caminos", ha resumido Feijóo, antes de repasar que, en la apuesta por una Galicia "más estable", se agilizó la aprobación de los presupuestos de 2017, conjugando el cumplimiento del déficit, un año más, con el crecimiento económico; "pagando a sus proveedores" y con el compromiso de hacerlo en una media de 10 días en este año.

En el ámbito social, ha resaltado la mejora de la 'Tarxeta Benvida', así como del programa de vacunación infantil, la apertura de nuevas guarderías y la creación de 30 casas nido en el rural.

Para las personas mayores dependientes, ha enfatizado la puesta en marcha del plan para la construcción de siete nuevas residencias públicas y, con el objetivo de ayudar a colectivos con dificultades económicas, ha aludido al 'Bono Alugueiro Social' para facilitar el acceso a la vivienda.

En su recorrido por los distintos departamentos, también ha destacado la puesta a disposición de "más ayudas y mejor atención psicológica" para las víctimas de violencia machista; el impulso de todas las infraestructuras hospitalarias y de Atención Primaria pendientes; y la creación de cinco nuevas unidades judiciales para alcanzar una justicia "más ágil y eficaz".

También ha aludido a la implicación de Galicia en la Conferencia de Presidentes para alcanzar un pacto estatal por la educación, incluir la demanda de que se tenga en cuenta el gasto sanitario en la negociación del nuevo sistema de financiación y que se aborde el reto demográfico. En educación, ha subrayado la apuesta por el "bilingüismo cordial, el plurilingüismo y la Formación Profesional".

GALICIA "MÁS PRÓSPERA Y SOSTENIBLE"

En el marco de trabajar por una Galicia "más próspera", ha aludido a la elaboración de una Estrategia para convertir la comunidad en el lugar "más favorable para trabajar por cuenta propia" y la apuesta por la innovación y por sectores nuevos como el aeronáutico y la fábrica 4.0.

En esta "legislatura del rural", ha subrayado que Galicia fue la primera en "gestionar las ayudas de la PAC", además de apoyar "a más de 600 jóvenes que querían incorporarse a la actividad agraria e impulsar "la diversificación y modernización del sector lácteo" con nuevas instalaciones de transformación de la leche y sumando cooperativas "más grandes", potentes y operativas".

Asimismo, ha subrayado el compromiso con el sector pesquero, con "más ayudas" para pescadores y mariscadores.

Con una Galicia "más sostenible" en mente, ha enfatizado los pasos dados para tramitar cinco vías de alta capacidad en esta legislatura, los avances en la tramitación de las intermodales y el inicio de la redefinición del transporte público de viajeros. "Y también hicimos todo lo posible para minimizar los efectos del bloqueo institucional en la llegada del AVE", ha reivindicado.

Al tiempo, ha aludido el camino hacia una Galicia que respete "su patrimonio cultural y lingüístico", con avances en el desarrollo de la ley aprobada en el pasado año y el inicio del diseño de una hoja de ruta para "extender el uso del gallego" entre los más jóvenes. También ha subrayado el compromiso con una Galicia "más sostenible que respete su patrimonio natural".

PROYECTO DE PAÍS

El presidente ha mencionado así algunas de las 150 medidas y decisiones de los distintos departamentos que posteriormente ha repasado cada conselleiro, al tiempo que ha abogado por continuar siendo un Gobierno "útil" que avance según la línea trazada desde 2009 con "mejoras" donde sea necesario.

No en vano, ha defendido que esta línea ha demostrado ser "la más eficaz" para el progreso de Galicia, basada en un proyecto de país "que logró el mayor crecimiento económico en ocho años, en el que se asienta un nuevo récord histórico de las exportaciones gallegas, y que creó 20.000 nuevos empleos en el último año".

