Zupiria dice que Urkullu está preocupado porque la buena relación entre consejeros y ministros "no se traduce en hechos"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero vasco ha asegurado que el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, es un hombre "cultísimo, extraordinariamente extrovertido y muy educado", pero ha lamentado que la relación entre Gobierno vasco y central "no pasa de ese nivel de simpatía".

"No está siendo efectiva y no digo nada nuevo si afirmo que el lehendakari está preocupado porque esa buena relación personal que existe entre gobiernos, ministros y partidos no se traduce en hechos concretos y decisiones que ayuden a seguir normalizando la vida de este país, que pasa también por la profundización en el autogobierno y el respeto a las competencias que nos hemos dado", ha concluido.

