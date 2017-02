La madre de Fadila nunca vio a su hija maltratada pero le consta que su pareja la llamaba "mora de mierda"

Este jueves se celebró la cuarta sesión del juicio que comenzó con una hora de retraso por problemas técnicos con las grabaciones de los testimonios en la sala y con la conexión de la videoconferencia. En esta jornada se llevaron a cabo las declaraciones propuestas por las defensas.

La madre de la acusada afirma que durante una semana estuvo el David F. con el niño en Algeciras mientras Fadila C. trabajaba. "Vino un par de veces a casa siempre para pedir dinero pero nunca quería dejar a nuestro nieto en casa", afirmó Fatiha. En su declaración manifestó que en esa semana le dio 180 euros y que otra de sus hijas 50 euros, porque "no tenía ni para comprar pañales".

Por videoconferencia desde Estepona también ha intentado declarar el padre de la acusada pero ha terminado renunciando al tener graves problemas de sordera que le impedían comunicarse con las partes y la magistrada.

Otra de las testigos, C. M., una amiga del Instituto de Fadila C. relata que desde que la acusada tuvo al hijo pasaban menos tiempo juntas y que luego el único contacto que tenían era por Facebook. Su último contacto fue el 23 de noviembre de 2014. "Nunca me dijo que sufría maltatrato y el niño estaba bien", sostiene la testigo que

añadió que vio a David C. "un par de veces" y estuvieron hablando en un parque: "Vi una

relación normal", añadió.

También declararon por videoconferencia Dalila G., que conoció a Fadila en la Cruz Roja en donde colaboraba como voluntaria repartiendo comida y ayudando a los mas pobres. Contó que cuando Fadila se quedó embarazada no sentó nada bien en su casa pero que después terminaron pro aceptarlo.

Las comparecencias de testigos prosiguieron con una responsable de una peluquería de León, ciudad en la que fueron detenidos, y a la que fueron los acusados supuestamente para cambiarse de aspecto físico al saber que los estaba buscando la Policía. "Entraron y preguntaron para cortar el pelo, pero no les pudimos coger porque estábamos con completos", señaló.

Por último el párroco de La Argañosa y el responsable del archivo de Cáritas Diocesana aseguraron que Fadila C no está en los registros que la Iglesia tiene de las personas que solicitaron ayuda en algún momento.

Consulta aquí más noticias de Asturias.