Trabajadores del 112 se concentran contra la "temeridad" de su traslado al municipio de A Estrada

Trabajadores del 112 se han concentrado a mediodía de este jueves en Santiago de Compostela en contra de la "temeridad" del traslado de la central de atención de emergencias al municipio de A Estrada (Pontevedra).

Así, los empleados han protestado tras una pancarta en la que se podía leer 'Non á deslocalización. Por un servizo de emerxencias que non arrisque a vida das persoas e non precarice o traballo'.

En declaraciones a Europa Press, el secretario del comité de empresa, Óscar Valadares, ha señalado que antes de las elecciones la Xunta aseguraba que contemplaban "una partida de dinero" para abonar los desplazamientos diarios de los profesionales a la nueva sede de A Estrada -la actual está en San Marcos (Santiago)-, "pero pasaron las elecciones y se lavan las manos".

Por ello, los trabajadores reclaman que se abonen sus desplazamientos, de forma que "el dinero no lo tengan que poner los empleados", pues supondrá un "descenso del 14 por ciento" de su poder adquisitivo.

Una cuestión que repercute en que hay personas "con 25 años de experiencia" que sopesan abandonar su puesto, "porque no llegan a fin de mes", mientras "la Xunta está dispuesta a darles un patada", "sabiendo que no tiene con quién reemplazar" el saber hacer de esos profesionales.

"UN PLAN EFECTIVO" PARA UNOS 300 EMPLEADOS

En esta línea, exigen que la Xunta tenga "un plan efectivo" para el cambio de sede para los alrededor 80 trabajadores del 112, "con respaldo de un plan de contingencias".

Tras ellos se marcharán también unos 200 profesionales más del 061 -varios de los cuales han acudido a la protesta de este jueves- hasta cerca de 300 empleados.

QUE LA XUNTA "NO TENGA TANTA PRISA"

Asimismo, Valadares explica a Europa Press que demandan que el nuevo programa que van a usar "funcione", ya que "está fallando", y sin este "el 112 no va a poder trabajar correctamente". A renglón seguido recuerda que el del 112 es un servicio público "esencial", ya que "moviliza todos los medios de emergencias, desde un incendio hasta un accidente o un infarto".

Finalmente, apelan a la Xunta a que "no tengan tanta prisa" en hacer el traslado "para hacerse la foto", hasta que el sistema "funcione". "Nosotros tenemos miedo de llegar allí el día uno en el nuevo centro sin capacidad de gestionar emergencias", lamenta.

