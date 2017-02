Unos 400 agentes y celadores medioambientales reclaman a la Junta mejoras en seguridad, medios y personal

Los agentes y celadores, en una concentración convocada por los sindicatos y la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León, han protestado ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente donde han mostrado pancartas en las que se podía leer "agentes medioambientales, dignidad, seguridad, medios de defensa, apoyo institucional", han hecho sonar silbatos y bocinas y han tirado petardos.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León -que cuenta con 300 asociados en la Comunidad-, Esaú Escolar, ha señalado que la concentración trata de mostrar el apoyo y solidaridad con los dos agentes rurales asesinados, que se dedicaban a lo mismo que estos agentes y celadores y por los que se ha guardado un minuto de silencio, pero también para hacer ver su situación y reivindicar mejoras.

Escolar ha señalado que como un servicio de policía medioambiental se enfrentan todos los días a insultos, amenazas y agresiones como pintadas en domicilios, pinchazos en las ruedas de vehículos o intentos de atropello. En concreto, en todo el Estado se conocen 35 amenazas, pero en el caso de Castilla y León no se facilita el número porque la Junta no le tiene, ha señalado, al tiempo que ha reclamado que la Junta haga un inventario de agresiones e informe a los comités de seguridad y salud, tras lo que ha aclarado que muchas veces no se denuncian por ser verbales o insultos que se "asumen".

Por ello, han exigido a las administraciones que se tomen en serio el tema de la seguridad porque "no pueden tener a 800 agentes de la autoridad con una libreta y un bolígrafo intentando hacer cumplir la ley", ante lo que se sienten "desprotegidos".

De esta forma, han reclamado que la Junta tome medidas, que dé formación técnico policial para defenderse ante agresiones, provea de medios de defensa para cada actuación, ya sea una porra extensible, un espray o, cuando se enfrentan a cazadores armados en algún servicio, la posibilidad de llevar armas, las cuales tenían hasta 2013 y les retiraron.

Otra de las reivindicaciones es que haya una reposición de personal, ya que desde 2006 se han producido 76 jubilaciones, pero en 2019 habrá más de 100 y en 2023 calculan que haya 300 agentes menos.

Escolar, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que están en contacto directo medio rural, intentan convencer a sus habitantes para que cumplan la normativa, pero ha criticado que las leyes se hagan por burócratas que luego no tienen la capacidad de hacerlas cumplir en el campo, donde son ellos los que dan "la cara".

El presidente de la Asociación ha afirmado que, por ejemplo, van a los incendios forestales sin sirenas ni indicadores luminosos y han tenido denuncias por conducción temeraria, "un esperpento", mientras la Consejería les anima a recurrir la denuncia. "De qué estamos hablando aquí", se ha preguntado.

UNIDAD SINDICAL

Los sindicatos, que han mantenido recientemente una reunión con la Consejería, han hecho llegar al departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones sus reivindicaciones, fundamentalmente las que se refieren a seguridad y reposición de efectivos.

A este respecto, el responsable de Medio Ambiente de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Ricardo Vallecillo, ha asegurado que llevan "diez años olvidados" por la Consejería, no existe reposición de efectivos y la plantilla debería de ser de 1.000 agentes y 200 celadores, algo que no se cubre. "Necesitamos seguridad", ha señalado, tras lo que ha añadido que en otras comunidades se ponen en marcha protocolos y en Castilla y León no se hace nada.

Vallecillo ha insistido en que se necesitan más efectivos, vehículos, emisoras de mayor alcance o localizadores para casos de accidente y ha criticado que "no hay central operativa todo el año" y que un sólo efectivo tenga que vigilar en una cacería.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de CSIF, Pedro Becares, ha insistido en reponer los efectivos porque si se llega a la conclusión de que hay que ir en parejas y no hay efectivos en algunas comarcas "es imposible" y ha reiterado que llevan muchos años sin reposición de efectivos, que es "lo más importante".

Por otro lado, a las reivindicaciones en materia de seguridad ha añadido la creación de un cuerpo como tal y mejorar cuestiones que deberían haberse hecho hace cinco años porque, ha recordado, los agentes medioambientales también trabajan en la extinción de incendios y, por otro lado, cuestiones como su incorporación al 112 facilitaría el rescate de muchas personas porque es el personal que mejor conoce todos los montes.

Finalmente, el responsable de Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Ricardo Fernández, ha abogado por mantener la presión pero acompañada de negociación y ha expresado el interés por que una mesa de negociación pueda desbloquear problemas.

En este sentido, ha señalado que la Consejería, en la última reunión mantenida días atrás, ofreció cosas "ya comprometidas" como los vehículos, "cuando pueda ser", al igual que el vestuario, pero también reclaman cursos de formación y protocolos seguridad, la creación de una ley de cuerpo, acceso al grupo 'B' de funcionarios y la reposición citada.

Fernández ha reiterado la necesidad de medios materiales al tiempo que ha calificado de "desastre" las oficinas comarcales y ha asegurado que no tienen medios en ocasiones para poder ducharse y cambiarse, en lo que no se ha avanzado nada.

