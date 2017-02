Unidos Podemos pide que Zoido explique al Congreso qué hizo tras las denuncias de robo del fiscal cesado de Murcia

Así lo ha anunciado el rueda de prensa el diputado de Izquierda Unida por Valencia, Ricardo Sixto, quien también ha avanzado que van pedir que comparezcan para dar cuenta del relevo de una treintena de fiscales el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Un día después de que el Consejo Fiscal decidiera su cese, López Bernal, impulsor de la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se ha quejado que no se han abierto investigaciones tras las denuncias que se han presentado por esos asaltos llevados a a cabo, ha dicho, por "delincuentes que no eran comunes" y que buscaban "llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción".

"Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante No es que la Policía no quiera investigar, pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen", ha relatado López Bernal a la Cadena Ser.

¿PRESIONES DEL GOBIERNO?

Desde Unidos Podemos, según ha subrayado Ricardo Sixto, consideran "muy preocupantes" los hechos desvelados por el fiscal cesado y por eso piden cuentas al ministro del Interior.

También quieren que acuda al Congreso el propio fiscal general, para detallar con qué criterios ha decidido los "controvertidos" relevos en la Fiscalía, y el ministro de Justicia para "despejar cualquier duda" y dejar claro si ha habido o no "presiones" gubernamentales para remover de sus puestos a determinados representantes del Ministerio Público.

Consulta aquí más noticias de Murcia.