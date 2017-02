El detenido por matar a una mujer en Barcelona comparecerá este viernes ante el juez

El detenido por matar a su expareja en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) pasará previsiblemente este viernes a disposición del Juzgado de violencia sobre la mujer de Sabadell, han informado fuentes policiales.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell, en funciones de guardia, abrió diligencias en primera instancia, para proceder al levantamiento del cadáver, aunque se inhibió a favor del juzgado de violencia sobre la mujer, han informado fuentes judiciales.

La mujer, de 34 años, murió por heridas de arma blanca realizadas por su expareja, de 54 años, que posteriormente se entregó a los Mossos d'Esquadra en el Complejo Central de Sabadell y confesó ser el autor del homicidio.

La mujer murió por heridas de arma blancaEl cuerpo de la mujer fue encontrado por un vecino a las 23.45 horas de este martes en la vía pública de Santa Perpètua -alrededor de la avenida Barcelona-, y cuando llegaron los Mossos y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la mujer ya estaba muerta.

Procedimiento abierto

El juzgado de violencia sobre la mujer de Sabadell ya había abierto un procedimiento en septiembre de 2016 contra el hombre por amenazas, pero, al no existir testigos, la Fiscalía no pudo seguir adelante con la acusación y el procedimiento se archivó, un archivo al que no se presentó recurso, informó este miércoles el TSJC.

En noviembre 2016 se abrió un nuevo procedimiento por el delito de amenazas, y entonces se acordó como medida cautelar una orden de alejamiento de 500 metros.

Sin embargo, este enero el detenido quebrantó la orden de alejamiento y se abrió un nuevo procedimiento por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, coacciones y obstrucción a la justicia, lo que hizo que se ampliara la orden de alejamiento a 1.000 metro.

Los juicios por estos dos procedimientos están señalados en el Juzgado Penal 4 de Sabadell para abril y junio.

