Sada espera de Podemos una respuesta antes del viernes porque bloquear el presupuesto "no daña al PSOE, sino a Aragón"

Así lo ha advertido Sada en rueda de prensa tras quedar suspendida la reunión a cuatro -PSOE, Podemos, CHA e IU- que había ofrecido este martes el presidente de Aragón, Javier Lambán, a las fuerzas de izquierda del parlamento para intentar de nuevo desbloquear la negociación presupuestaria.

Podemos ya avanzó este martes que no asistiría al encuentro, mientras que IU había comunicado que no se sentaría en una mesa en la que no estuvieran las cuatro fuerzas, por lo que el encuentro ha sido desconvocado porque "solo tenía sentido si era a cuatro", sumando "los mismos votos que hicieron posible el Gobierno y el presupuesto de 2016".

Sada ha apuntado que en esta reunión se pretendía analizar la propuesta realizada por el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "y ver si había fórmulas para desbloquear el presupuesto de este año" y ha remarcado que este martes Lambán "dio un paso adelante con una propuesta clara" y comprometiéndose a ofrecer "todas las garantías" en el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzaran entre las cuatro fuerzas.

De esta forma, "ahora la pelota está en el tejado del señor Echenique y habrá que preguntarle y pedirle que piense en Aragón para hacer una contrapropuesta", ha dicho Sada, al advertir de que con esta actitud "el daño no se lo hace al PSOE, sino a Aragón y a los aragoneses".

El parlamentario socialista ha señalado que hasta ahora "hemos dado respuesta desde hace cinco meses a cada uno de sus planteamientos". En primer lugar, en el mes de septiembre cuando se firmó un acuerdo con los otros grupos.

Después, al remitir a podemos el resumen de los presupuestos con las prioridades de las cuatro fuerzas; más tarde al enviar el borrador de las cuentas y acceder a cambiar el decreto de prórroga, lo que "se hizo forzando la legalidad" para poder "ir adelante con la licitación de los colegios".

"Se pidieron garantías y se aceptaron y cinco meses después nos plantean el cese del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, como condición sine qua non", en una "escalada" que ha durado cinco meses y, mientras tanto, "los aragoneses están esperando", ha lamentado Sada.

LOS ARAGONESES ESPERAN

A pesar de que "desde el Gobierno se está avanzando todo lo posible y se está haciendo la licitación de los colegios, llegará un momento en que para contratar la obra será imprescindible que esté el presupuesto aprobado, por eso le pido a Echenique que piense en Aragón", ha recalcado Sada, al agregar que esta misma situación de parálisis la sufrirán las infraestructuras sanitarias, al dependencia, las entidades sociales o el mundo de la cultura.

En todo caso, ha afirmado que "nuestro grupo se niega a asumir y pensar que la respuesta a la propuesta del presidente sea un simple no del señor Echenique, eso supondría bloquear Aragón y las medidas que están esperando muchos aragoneses".

Por ello, ha estimado que si Echenique piensa en Aragón "no tengo duda de que hará una contrapropuesta o dará una respuesta a lo planteado por el presidente" y desde el PSOE "estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo", pero al líder de la formación morada "le toca pensar solo en Aragón y en los aragoneses", de modo que ha reclamado a Echenique que "al margen de Vistalegre piense en Aragón y solo en Aragón".

UNA RESPUESTA EN DÍAS

Según el portavoz del PSOE, esta situación de bloqueo "no puede durar mucho" y ha insistido en que bloquear los presupuestos "es un tema muy grave", si bien "vamos a apurar hasta el máximo en estos próximos días el intento de que den respuestas y acercar posiciones".

"Espero que antes de la semana que viene haya respuesta de Podemos" y queden atrás las "propuestas cargadas de intransigencia", ha aseverado Sada, al asegurar que de momento el PSOE solo baraja "el plan A y no contemplamos otra posición" que llegar a un acuerdo a cuatro en los presupuestos.

"Si todos ponemos como escenario Aragón y los aragoneses no tiene por qué ser difícil, el paso que ha dado el presidente Lambán ha sido contundente y esperamos una respuesta entre hoy y mañana, antes del viernes, para acercar posiciones".

Javier Sada ha concluido remarcando que "nos negamos a pensar que el plan A no pueda llevarse adelante", pactando los presupuestos de 2017 con quienes hicieron posible este gobierno, no se contempla ningún otro plan".

