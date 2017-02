Mendia afirma que hay que evaluar la anterior reforma y "mejorar" la fiscalidad para "no cargar siempre a los mismos"

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Mendia ha considerado necesario "valorar la reforma fiscal", que sirvió para "dotar de recursos, en tiempos de dificultades económicas, al Gobierno vasco y a las Diputaciones".

"Ahora tenemos que valorar y mejorar la fiscalidad, no cargando siempre sobre los mismo, ayudando a que los pequeños empresarios puedan generar empleo y riqueza", ha señalado.

Según ha añadido, la intención debe ser lograr que "aquellos que son más fuertes y más dinero ganan, sean los que más aporten, no solo en la parte de las personas, sino en la parte de las empresas". Para Mendia, Euskadi "siempre ha puesto en valor los servicios públicos", pero ha señalado que "hay que tener impuestos a la altura de esos servicios públicos".

"Me llama mucho la atención escuchar a algunos líderes de algunos partidos vascos decir que estamos muy orgullosos de los servicios que tenemos, pero queremos tener unos impuestos como si estuviéramos en Sudán, con todos los respetos al estado de Sudán", ha señalado.

Según Mendia, si se pretende ser como Dinamarca, es necesario acercase a sus tasas impositiva. "Es inevitable, es así, y ese es el debate que tenemos que hacer en Euskadi, qué Euskadi queremos, con qué servicios queremos y por lo tanto qué impuestos necesitamos para financiar todo eso", ha señalado.

PRESUPUESTOS

También se ha referida a la RGI y a la partida incluida en los Presupuestos vascos, cuyo proyecto de Ley ha aprobado este martes el Gobierno vasco.

Según ha indicado, "hay algún partido político que lamentablemente ha intentado hacer ventajismo político con el tema de las ayudas sociales", cuando "los servicios públicos" deberían ser "una inversión, no un gasto".

"La Sanidad y Educación son una inversión, no un gasto y la RGI ha demostrado ser un modelo que funciona muy bien en Euskadi, ha permitido que mucha gente no caiga en la pobreza extrema, que pueda vivir con una cierta dignidad, dotarle de oportunidades", ha indicado.

Además, ha asegurado que "es falso" que quien percibe la RGI "no se movilice para el empleo". "No es cierto que la gente que percibe el RGI no quiere trabajar. Eso no es cierto", ha insistido.

Mendia ha apostado por "hacer un esfuerzo" y dar "sostenibilidad" al sistema y para garantizar "a las generaciones venideras" que el Estado y la Comunidad Autónoma "van a ayudarles cuando lo pasen mal, porque va a tener una RGI, una sanidad pública y una buena cartera de servicios".

Al mismo tiempo, ha señalado, existe "la obligación, como Gobierno", de "generar riqueza" para "distribuirla a través de los impuestos". Según ha apuntado, "no hay que olvidarse del tejido empresarial, que son los verdaderos generadores de empleo".

En este punto, ha señalado a "otros partidos que parece que todo quieren que se haga desde lo público, que todos los empleos que se generen en Euskadi sean públicos". "El empleo público es muy importante sí, pero no es todo el empleo que se debe generar. Lo que debemos de generar son buenas condiciones de empleo con salarios dignos también en el sector privado, que es donde se generan las grandes desigualdades", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.