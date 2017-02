Podemos no se reunirá este martes para desbloquear los Presupuestos y pide a Lambán que tome "decisiones"

En declaraciones a los medios de comunicación, Maru Díaz ha dicho que "es el momento de que el Gobierno proponga algo o acepte propuestas, pero en tiempo de descuento seguir perdiendo el tiempo en reuniones no es operativo", de forma que los diputados de Podemos están dispuestos a sentarse de nuevo a dialogar "en el momento que -el presidente- nos diga las garantías que van a aceptar y las que no, qué proponen para solucionar la situación", insistiendo en que "mientras se haga sin un orden del día claro no le vemos ningún sentido".

Ha considerado que el Ejecutivo no puede "bloquear toda propuesta y no proponer absolutamente nada", aseverando que desde Podemos "hemos dado pasos", pasando del no a la abstención de la toma en consideración del proyecto de ley de Presupuestos con una propuesta de cinco medidas a incluir, y después pasando de la abstención al sí con otra iniciativa y "se nos vuelve a decir que no".

"Ya hemos hecho nuestra parte", ha continuado Díaz, quien ha asegurado que "empieza a tener gravedad" la "crisis de Gobierno" motivada por la "defensa acérrima" del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, cuyo cese ha pedido Podemos para negociar, y también "por no aceptar responsabilidades políticas".

"El Gobierno tiene en su mano desbloquearlo, pero tiene que empezar a proponer", ha planteado la portavoz de la formación morada, insistiendo en que "ya no estamos en el tiempo de reuniones, de más conversaciones".

Ha lamentado que el Ejecutivo de Lambán considera inasumible el cese de Gimeno, añadiendo que "no se ha entrado en el detalle" del análisis presupuestario, ni de la unidad de gasto creada en 2015 ni de la ejecución. "Asumen una gestión ineficaz" en lugar de entender la petición de cese en términos de responsabilidad política, ha criticado.

"Toda la responsabilidad de la Consejería de Hacienda va a recaer sobre el presidente, ergo no se fían de su consejero pero no lo pueden tocar" y "eso lo tendrán que explicar" y también "por qué se introducen más trabas burocráticas, por qué se utilizan mecanismos de control para controlar a aquel que tendría que gestionar", ha concluido.

