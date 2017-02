Rosón cree "posible" que el Ayuntamiento comience a recibir demandas por el cobro de la plusvalía

En la rueda de prensa posterior a las comparecencias sobre el presupuesto municipal, el edil ha llamado a la calma porque la sentencia conocida "parece que afecta solo a la regulación especial de las comunidades vasca y navarra".

Sin embargo, no descarta posibles demandas "que afecten a este Ayuntamiento" aunque ha vaticinado que el de Oviedo "no será el primer Ayuntamiento que se exponga a esta sentencia". "No esperamos que eso ocurra, pero en caso de que así sea no implicaría una modificación del presupuesto de 2017", ha asegurado.

El Ayuntamiento de Oviedo ingresó en 2015 en este concepto un total de 17 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los principales impuestos municipales del momento. El 28 de febrero se conocerá la liquidación relativa a 2016 y con ella los ingresos por este tributo.

