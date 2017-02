Podemos Vitoria apoya la huelga de la plantilla de limpieza y exige al equipo de gobierno que "plante cara" a la empresa

La formación morada ha defendido, a través de un comunicado, que los trabajadores están ejerciendo un derecho que es "constitucional" y "legítimo" para hacer frente al "abuso de poder" de una empresa que "tiró los precios para ganar el concurso municipal" y ahora despide personal para "mantener sus márgenes económicos".

Además, ha coincidido "plenamente" con las reivindicaciones de las personas empleadas del servicio de limpieza por estar cumpliendo con sus obligaciones, a diferencia de la empresa que ha "atacado sistemáticamente" a la plantilla desde la adjudicación del contrato.

"Los ocho despidos son la gota de un vaso que se ha ido colmando con denuncias de incidentes por la insalubridad de la nave y la antigüedad de algunos de los vehículos utilizados", ha añadido el concejal Jorge Hinojal.

Según el edil, en el momento en el que una administración adjudica una prestación, esta última se convierte en "responsable" de todo lo que suceda, por lo que el Consistorio no se puede "sustraer del ataque laboral" que está "perpetrando FCC". Además, cree que esto no es un mero enfrentamiento entre empresa y plantilla, sino un "órdago" de FCC a la corporación y toda la ciudad.

Sobre los expedientes y la reclamación del Ayuntamiento de un millón de euros por diversos incumplimientos de contrato, Podemos considera que la respuesta de la empresa ha sido la de "engrasar su maquinaria legal y recurrir".

"La respuesta de la empresa ha sido siempre engrasar su gran maquinaria legal y recurrir. Y ahora nos encontramos con que despide a ocho personas con el argumento de que no puede llegar a todo, cuando fue la empresa, no esta administración, la que presentó una rebaja brutal para ganar el concurso municipal", ha añadido, para advertir de que "no hay más ciego que quien no quiere ver. Nos están poniendo contra las cuerdas, a ver quién puede más".

En este contexto, la formación morada ha culpado al anterior gobierno por haber dado "luz verde" a la oferta "low-cost", pese a la "pésima gestión" que demostró durante el anterior legislatura. A su juicio, muchas administraciones han entrado en el juego de la oferta y la demanda priorizando el ahorro.

Por ello, Podemos exige al Ayuntamiento que "plante cara" a FCC para conseguir que anule los despidos, medie en el conflicto si la empresa no lo acepta, respete los servicios mínimos en caso paros por la huelga y ponga a trabajar a los servicios jurídicos para rescindir el contrato. Asimismo, cree que "ha llegado la hora" de estudiar la remunicipalización del servicio.

