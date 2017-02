La octogenaria hallada muerta en A Coruña pudo fallecer por inhalación de humo

La mujer de 86 años encontrada muerta este lunes en su domicilio de la Plaza de Comercio en A Coruña pudo fallecer por inhalación de humo, según ha informado el 112 Galicia, después de que los bomberos encontrasen parte de la cama calcinada y una manta eléctrica al lado de la mujer.

Mientras, desde la Policía Científica, que se trasladó al lugar,

además del juez de guardia, se ha abierto una investigación, según ha confirmado a Europa Press un portavoz.

En concreto, ha señalado que se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar la que se apunta como posible causa de la muerte.

La alarma la dio minutos antes de las 09,00 horas de la mañana de este lunes la nuera de la mujer. En concreto, pedía ayuda después de que la cuidadora de su suegra se encontrase la vivienda llena de humo cuando llegó a la casa, el número 20 de la Plaza del Comercio.

MANTA ELÉCTRICA

Al lugar se desplazaron los Bomberos de A Coruña, además del 061. Fuentes de los bomberos han explicado que, cuando llegaron, la mujer, de edad avanzada, estaba tendida en el suelo y había ardido una manta eléctrica y la zona de un enchufe.

El portavoz de bomberos coruñeses, Carlos García Touriñán ha relatado a Europa Press que en la vivienda "en sí no había llama", por lo que no fue necesario más que ventilar el domicilio. No obstante, ha aclarado que previamente "llegó a haber algo de incendio, al menos algo de combustión".

