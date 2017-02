Foro reprocha la "falta de ambición" y la "deslealtad" del Principado en su documento sobre infraestructuras

En rueda de prensa, Coto criticó el "cinismo" del Ejecutivo del socialista Javier Fernández al exigir compromisos presupuestarios para la red de cercanías "cuando el PSOE ya ha anunciado que no apoyará" las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, lo considera "desleal" con la Junta General del Principado y los parlamentarios asturianos en las Cortes Generales, "urdiendo un pretendido consenso social alternativo, de espaldas a las urnas".

Según la diputada de Foro, el Principado pide al Estado el impulso del Plan de Vías de Gijón y la estación intermodal cuando "desde 2002 no han puesto ni un solo céntimo de euro". "Reclaman una estación que no quieren pagar y una centralidad en la que no creen", remarca.

Asimismo, hace referencia La Espina-Ponferrada, para replicar que "no es competencia del Estado sino de las comunidades autónomas". "Es una vieja promesa de Zapatero pero financieramente no se le puede encajar al Estado sino a las comunidades", ha argumentado, considerando "desafortunada y contraproducente la intención pícara de que el Estado pague algo que es competencia autonómica".

Coto considera, igualmente, que el documento es "un nuevo intento de los tradicionales enemigos de la Variante de Pajares y del ancho internacional de sustraer a Asturias la posibilidad de incorporarse a la Red Transeuropea de Alta Velocidad".

En este sentido, Foro considera requisitos indispensables "la instalación del intercambiador de ancho ferroviario en Pola de Lena; la puesta en servicio de los dos túneles de la Variante de Pajares; la dotación de vías de ancho UIC en los tramos León-La Robla y La Robla-Pola de Lena; y la electrificación y sistemas de comunicaciones y seguridad en los tramos anteriores".

Cristina Coto ha lamentado, además, que el documento del Gobierno asturiano omita proyectos como la Ronda Norte, los accesos al puerto de Avilés, el acceso a la Zalia por San Andrés de los Tacones o la autovía del Sella. "Es un catálogo de simplezas y pedantería evanescente", ha dicho sobre el documento remitido a Foro el 13 de febrero por la Consejería.

Consulta aquí más noticias de Asturias.