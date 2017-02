Dolores Carcedo: "Javier Fernández ha logrado que el PSOE entre en una etapa de calma y reflexión"

En una entrevista concedida a Europa Press, Carcedo ha incidido en que el presidente de la Gestora del PSOE y jefe del Ejecutivo asturiano trabaja desde octubre para que la elección de la persona responsable de la Secretaría General se lleve a cabo en un ambiente "sin crispación". "Hace un buen trabajo, que no es fácil", remarca.

Al respecto, recuerda que ya desempeñó esa función hace años en Asturias cuando, tras ganar la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a Álvaro Álvarez en 2000, consiguió "unir" al partido en el Principado.

La número dos de la lista socialista en las últimas elecciones autonómicas considera que no existe división entre dirigentes y militantes del PSOE. "La militancia no está tan lejos del pensamiento de los dirigentes, aunque haya militantes que sí. No se puede generalizar. El PSOE es un partido vivo y con debate interno que, tal vez, se retrasó mucho y por eso ahora sea tan intenso", argumenta mientras pide "respeto" para abordar cualquier discrepancia entre compañeros.

Para Carcedo, Javier Fernández es también "un buen secretario general" de la FSA-PSOE. "Me gustaría que siguiera siéndolo", reconoce añadiendo, no obstante, que el Congreso y las Primarias tienen su procedimiento y sus tiempos, por lo que no cree oportuno adelantar acontecimientos.

LA PLURALIDAD IMPLICA "CESIONES Y CONCESIONES DE TODOS"

La consejera de Hacienda considera que la pluralidad parlamentaria con gobiernos en minoría implica "cesiones y concesiones de todos". "En el Congreso el PP ha cambiado y lo ha hecho rápido. Igual que le pasa al Gobierno de Asturias, al no tener mayoría no hay otra forma para poder sacar iniciativas que negociar y buscar acuerdos", apunta.

Carcedo, que diferencia entre el debate parlamentario y las relaciones institucionales reconociendo un "diálogo fluido" entre el Principado y el Gobierno central pese a existir "discrepancias y tensiones evidentes", considera que las concesiones no se limitan al Ejecutivo o al grupo que lo sustenta sino que debe extenderse al resto de partidos para lograr acuerdos. "Si las cámaras son plurales lo que está claro es que todo el mundo tiene que hacer cesiones y concesiones para flexibilizar posturas. Creo que eso siempre es bueno", sostiene.

En este sentido, admite que el Gobierno asturiano "intensificó el diálogo" con el PP cuando vio que "no había posibilidad de alcanzar acuerdos" para sacar adelante los presupuestos de 2017 con Podemos, pese a existir "más afinidad programática, al igual que con IU".

"Estaríamos obligados a entendernos pero Podemos basa su política en la confrontación y el desacuerdo permanente con el Gobierno de Asturias", lamenta, señalando que es una estrategia "muy poco útil para los ciudadanos".

Y es que, según Carcedo, para que Podemos pueda pasar de las protestas a propuestas que permitan cambiar las cosas "tiene que ser capaz de negociar, de hacer cesiones y concesiones, y de flexibilizar sus planteamientos".

Con todo, cree que "hay posibilidad de buscar puntos de encuentro y el Gobierno de Asturias va a seguir ofreciendo la mano tendida para negociar con seriedad". "Pero si lo que buscan es enredar que no cuenten con el Gobierno porque no estamos para enredos ni juegos permanentes", ha advertido.

