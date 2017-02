Carriedo destaca el efecto de políticas activas, pero recuerda que aún hay muchas personas "marcadas por la crisis"

Fernández Carriedo ha participado este viernes, junto al vicesecretario general de UGT Castilla y León, Evelio Angulo, el secretario de Empleo y Formación de CCOO CyL, Nino Fernández, y el secretario general de Cecale, David Esteban, en un seminario sobre políticas activas de empleo dentro de la materia de la Cátedra sobre Sindicalismo y Diálogo Social que se imparte en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid.

El miembro del Ejecutivo regional ha explicado que "la mejor forma de valorar las políticas activas de empleo" es medir los datos, que muestran que se ha logrado reducir de 250.000 a unos 170.000 el número de parados en Castilla y León, por lo que ha apuntado que se va "en la senda adecuada", pero ha recordado que todavía la cifra muestra 80.000 más que en el "mejor momento económico" del país, el año 2007, antes de la crisis.

"Es la senda adecuada, pero hay muchas personas aun marcadas por la crisis, a las que tenemos que saber ubicar en el mercado laboral", ha reconocido Fernández Carriedo, que también ha reiterado el reto de mejorar la calidad en el empleo, "que sea más indefinido, no tan temporal como en la primera parte de la recuperación económica, más a tiempo completo, con más seguridad y mejor retribuido".

En este sentido, ha asumido que actualmente no se puede hablar de "calidad en el empleo", porque ha explicado que "mucha gente no tiene un empleo estable", o lo tiene a tiempo parcial o que no es el "deseable" para la cualificación del trabajador.

El consejero ha explicado también que con sesiones como la de este viernes se puede difundir y explicar "lo que es el Diálogo Social", pues ha subrayado que debe considerársele como una de las "señas de identidad" de Castilla y León, a la altura de "las catedrales o los espacios naturales".

"Es un elemento fundamental que defiende Castilla y León, como es la capacidad de buscar elementos en común, buscar lo que nos une y trabajar en común para mejorar la comunidad autónoma", ha reflexionado Fernández Carriedo.

Asimismo, ha destacado que con el desarrollo de titulaciones como la cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, se forma a profesionales que serán "protagonistas del futuro del diálogo social", de modo que garantiza que cuando las personas que hoy son actores de estos consensos ya no estén, se podrá contar con el relevo de "una nueva generación" que tiene vocación de continuar estas políticas.

Por su parte, Evelio Angulo se ha mostrado "muy contento" con el funcionamiento de la Cátedra y el Máster puestos en marcha por la colaboración entre UGT, CCOO y la Universidad de Valladolid, pues entiende que traslada "lo comprometidos" que están los actores del Diálogo Social. Eso sí, aunque ha valorado como "satisfactorios" los resultados de este foro, ha considerado que "todavía" se debe avanzar en la materia.

El representante de CCOO Nino Fernández, que es uno de los alumnos de la Cátedra, ha querido poner en valor este título propio que profundiza en asuntos como el empleo y la legislación laboral, y que hoy ha abordado el Diálogo Social.

Mientras tanto, el secretario general de Cecale ha definido el Diálogo Social donde una "herramienta bastante adecuada" y cuyos frutos "son evidentes", pues cada año se logra negociar planes de empleo y acuerdos marco que mejoran las condiciones laborales y económicas de la Comunidad.

17 MATRICULADOS

La directora de la Cátedra, Ana Murcia Clavería, ha explicado que cuenta con 17 alumnos matriculados y que consta de un programa "intenso pero muy específico" que además incluye tres seminarios y cinco conferencias que, por su interés, son abiertas a público externo al alumnado.

Murcia Clavería ha destacado que el título propio "funciona muy bien" y que los profesores cumplen "a plena satisfacción" con su cometido.

