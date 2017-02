Muñoz asegura que la sentencia del TC sobre el impuesto de plusvalía "no afecta al Ayuntamiento"

"A día de hoy, el efecto directo es cero", ha añadido. El TC, que se ha pronunciado ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián, ha considerado que va contra el principio de capacidad económica tributar por el impuesto de plusvalía cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

Muñoz ha precisado que, en la actualidad, no afecta a Zaragoza porque el fallo "se refiere a una legislación concreta", en referencia a la foral de Guipuzcoa.

Ha estimado que "aunque es posible que pudiera afectar, el cómo afectaría sería cuando se pruebe, claramente, que no hay incremento de valor desde que se adquiere el inmueble hasta que se transmite y entonces no se podría cobrar plusvalía".

En rueda de prensa ha calificado de "estupenda" esta sentencia del Tribunal Constitucional, al entender que "es lo acertado, ya que este impuesto no responde a la realidad de lo que se liquida porque no atañe al valor real sino a una estimación, y se convierte en una injusticia al no poder desentrañar casos concretos".

COMPENSAR

Muñoz ha dicho estar "completamente de acuerdo" con la sentencia porque "obliga al legislador a que si no hay incremento del valor del inmueble no se cobre".

Ha opinado que además conllevará la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que "deberá ir acompañada de un reforma de la financiación de los ayuntamientos que hoy es del todo improcedente e insuficiente", y ha pedido que al suponer una merma de ingresos a la administración local "se compense con una mayor aportación de los ingresos del Estado".

El portavoz de ZEC ha confiado en que el "legislador estatal tome buena nota y cambie la legislación para hacer el impuesto justo". Seguidamente, ha recordado que la financiación de los ayuntamiento "es gran reforma pendiente, que PP y PSOE no abordan porque el Gobierno central perdería, y hay que hacer un reforma de este impuesto que es injusto y que nos obliga a ser injustos a los ayuntamientos. Y eso es un drama", ha observado.

