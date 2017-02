Fiscales responden a Catalá que lo anómalo es que un fiscal no discuta las órdenes que considera improcedentes

El portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que le han sorprendido las manifestaciones de Catalá en las que exhorta a las dos fiscales del caso Púnica a acatar el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que, en contra de su criterio, se muestra contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el marco de esta trama.

"Una situación jerárquica no es solamente para ordenar casos concretos sino que obedece a la finalidad de conseguir seguridad jurídica", ha defendido el portavoz de APIF, Miguel Pallarés, que a su vez ha emitido una nota en la que ha reivindicado la autonomía de los representantes del Ministerio Público para ejercer su trabajo conforme a la interpretación de cada asunto.

La nota consta de siete puntos en la que matizan que el fiscal que recoge una orden concreta de un asunto no tiene la obligación de acatarla y recuerda que la única facultad que tiene el Ejecutivo con el Ministerio Público es interesar que la figura del fiscal general del Estado promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha ido más lejos y ha pedido la dimisión de Catalá por "cuestionar" a las fiscales del caso Púnica, en el marco del cual el magistrado instructor Eloy Velasco atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.

La UPF ha precisado que Catalá ha actuado con "absoluto desconocimiento de la Ley" en lo que consideran una "intromisión intolerable" del trabajo del Ministerio Público por parte del Ejecutivo. Pese a ello el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha matizado esta misma mañana que "en absoluto" ha recibido presiones para pedir que no se investigue al político popular.

POSTURA DE LOS MAGISTRADOS

Desde Jueces para la Democracia han solicitado que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", ha aseverado su portavoz Ignacio González.

Tampoco se ha mostrado partidario de que el Ministerio Público instruya causas penales en referencia a una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que busca que el fiscal releve al juez al frente de la investigación penal.

Foro Judicial Independiente, por su parte, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que mientras el Ministerio Público no sea un órgano "absolutamente independiente", no cabe otorgarle la investigación de las causas. "No es lo mismo que instruya un órgano independiente como puede ser un juez de instrucción que no está jerarquizado que un órgano que está fuertemente jerarquizado", ha asegurado.

