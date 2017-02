El PP dice que los "contratos precarios" hacen que los médicos no pidan plazas en hospitales periféricos

Tras las 42 vacantes que han quedado sin ocupar de las 362 plazas ofertadas por el Servicio Aragonés de Salud para cubrir con médicos interinos en 41 especialidades diferentes, Susín ha asegurado en rueda de prensa, en Huesca, que la razón por la que no se han cubierto es que el Departamento de Sanidad ha ofrecido "contratos de mala calidad y temporales".

Susín ha manifestado que "no podemos tener a profesionales de 30 o 40 años sosteniendo servicios enteros y bajando cada mes a firmar un contrato; esas no son condiciones laborales y así no conseguiremos nunca cubrir las plazas que tenemos vacantes".

La diputada ha tachado de "chapuza" la bolsa creada para cubrir las vacantes y ha asegurado que "ha agravado la situación" haciendo que los especialistas no hayan optado a la plazas o prefieran irse a otras Comunidades autónomas e incluso a la sanidad privada.

Además, ha advertido de que "el problema va más allá de plazas vacantes" ya que hay hospitales que no pueden cubrir toda la demanda y ha puesto como ejemplo el Hospital San Jorge, que tiene que atender toda la provincia porque le llegan pacientes derivados de los hospitales de Jaca y Barbastro.

Asimismo, la parlamentaria del PP ha afirmado que por primera vez el borrador del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017 recoge que el dinero destinado a las derivaciones a la sanidad privada "se incremente".

COMPARECENCIA

Susín ha anunciado que el próximo jueves el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, comparecerá ante el pleno de las Cortes de Aragón, a instancias del PP, para informar sobre la situación de los hospitales en la Comunidad autónoma, tras la resolución de la bolsa de interinos.

Además, los 'populares' van a presentar iniciativas en los ayuntamientos afectados, en las comarcas, en la Diputación Provincial de Huesca y en la de Teruel, así como en el Parlamento autonómico.

Asimismo, en este último, el PP defenderá este jueves una iniciativa sobre el Hospital de Jaca, en la que pide que se redacte un nuevo plan estratégico, "una vez que fue rechazado el anterior por las Cortes y la Diputación de Huesca", que se incorpore y modifique la cartera de servicios y se vuelva a presentar un plan en el plazo de tres meses.

