Podemos asegura que Rajoy "manipula a la Fiscalía porque no tiene claro que Pedro Antonio Sánchez sea inocente"

A su juicio, el presidente del Gobierno "no se fía de las explicaciones del jefe del Ejecutivo regional, por lo que tiene que recurrir al uso de sus amigos, a la instrumentalización de la Fiscalía para darle un balón de oxígeno y echarle una mano" a Sánchez.

Urralburu ha afirmado que "ya no sólo queda claro que Rajoy duda y no confía en los argumentos ofrecidos por el presidente regional, sino que el propio Pedro Antonio Sánchez sabe que tiene mucho que esconder puesto que si no fuese así, hace dos años ya que hubiese renunciado a su aforamiento, habría ido a declarar para aclarar y hubiese ahorrado toda esta vergüenza".

Además, el portavoz de Podemos en la Asamblea ha recordado que en el Pleno de este jueves su grupo preguntará al presidente regional "hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de conservar su cómodo sillón en San Esteban".

"La situación es ya indigna para la gente de esta Región. Se ha convertido en un coleccionista de indicios delictivos y nos preguntamos si no le basta al presidente con vernos día sí día también en todos los medios de comunicación ocupando portadas y titulares que lo relacionan con tramas corruptas y amaños del PP en los altos estamentos judiciales para salvar su cabeza", ha concluido.

