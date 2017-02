Moll dice que Eguilaz le dijo que se liquidaba el acuerdo con Cabieces para que Villalabeitia "no se encontrará el tema"

Moll ha sido uno de los testigos que han declarado este martes en el juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta por los presuntos pagos irregulares, por importe de 243.592 euros, que realizó el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández a Cabieces, a través de un incremento del contrato de igualad que la entidad tenía con el bufete de Alcorta.

La Fiscalía remitió al Juzgado este caso en febrero de 2015 tras poner los hechos en su conocimiento Kutxabank, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en estos pagos. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad de los pagos, mientras que Kutxabank decidió no presentarse como acusación.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para los acusados por administración desleal o tres por apropiación indebida. La acusación popular, ejercida por LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, solicita tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera.

En la sesión de este miércoles, han declarado algunos de los testigos como el responsable de relaciones laborales en Kutxabank, Diego Errekondo, y Roberto Moll, director de auditoría interna del banco en el momento en que ocurrieron los hechos y que fue el encargado de elaborar el informe a partir del cual Kutxabank comunicó lo ocurrido a la Fiscalía.

En su informe, según se ha recordado en la sesión del juicio, concluyó que la entidad había asumido unos costes por unos servicios no prestados. En su declaración, Moll ha señalado que fue "extraño" y no "habitual" el procedimiento para que finalmente Cabieces trabajará en el despacho de Alcorta.

Además, ha apuntado que, si se quería contratar a una persona, se podía haber hecho la contratación "directamente". Asimismo, ha indicado que se produjo una "ocultación posterior" del acuerdo y, sobre todo, de las facturas".

"Se incorporan a la iguala en vez de ir en una factura distinta que diga sí he contratado a esta persona. También es extraño que, cuando quieres contratar a una persona, no la contratas, sino que le dices a uno: 'mira, yo te voy a pagar este dinero y tú se lo pagas a éste'", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que en su primer informe de auditoría se limitó a verificar si tenía veracidad la comunicación realizada por Eguilaz sobre "una serie de pagos a un tercero a través de un intermediario y sin que Kutxabank tuviera una contraprestación". Según ha señalado, tras una entrevista con él y el estudio de documentación, concluyó que era "cierto".

No obstante, ha reconocido que no llegó a verificar si se había dado un incremento de la carga de trabajo que justificara el incremento de la iguala de Alcorta y que, según le explicó el responsable de recursos humanos, se había producido ese aumento por el "acuerdo" entre el presidente del banco, Mario Fernández, y Mikel Cabieces.

Además, ha desvelado las razones que le dio Eguilaz para liquidar en un momento dado el acuerdo con Cabieces. "Me dijo que él, en ese momento, estaba viendo la posible salida de la entidad del señor Fernández y que no quería que llegara el nuevo presidente y se encontrara este tema a medias", ha indicado Moll, que ha explicado que no lo reflejó en su informe porque Eguilaz le pidió que no lo hiciera.

(Habrá ampliación)

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.