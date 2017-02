Feijóo ve al PP preparado si se convocan nuevas elecciones, aunque subraya que "la vocación" es "no hacerlo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve al PP preparado "desde el punto de vista interno" si Mariano Rajoy no logra aprobar los presupuestos y convoca nuevas elecciones. "Pero nuestra vocación, desde luego, es no hacerlo", ha subrayado el líder gallego, quien, tras la polémica sobre la continuidad de María Dolores de Cospedal, admite que "hay un debate sobre la acumulación excesiva de cargos".

En una entrevista con 'La Voz de Galicia', recogida por Europa Press, Feijóo apunta que, en todo caso, es "muy acertado" nombrar a un coordinador general (Fernando Martínez-Maillo), ya que habrá "cantidad de veces" en las que la ministra de Defensa no pueda estar "por su agenda internacional intensa".

Preguntado acerca de si él se compromete a que en el PPdeG el secretario general no será nunca un conselleiro (Alfonso Rueda compaginó en su día ambos cargos), Feijóo ha replicado que "ese no es el compromiso", aunque sí afirma que no ve "a un presidente provincial del PPdeG" ocupando el puesto que, a día de hoy, recae en Miguel Tellado.

En la línea de lo manifestado por Cospedal, comparte que los populares no fueron "rápidos en detectar la corrupción". "Un partido que pierde tres millones de votos tiene un problema", ha aseverado, al tiempo que, preguntado por la financiación, remite como "líneas rojas" a la ponencia económica y territorial aprobada este fin de semana.

FINANCIACIÓN Y AVE

"Hay que financiar los servicios a las personas, no a los territorios", ha incidido, convencido de que un concierto económico catalán supondría "un enorme problema para todos". "¿Quién le dice luego que no a Valencia, o a Madrid? Rompemos el sistema", ha reflexionado.

También ha rechazado "descubrir la posición de Galicia" antes de empezar a negociar, con el argumento de que hacerlo "no sería inteligente".

Sobre el AVE a Galicia, ha insistido en que a la comunidad se la ha "engañado" dando varias fechas y ha reconocido que, si la alta velocidad no llega en 2019, "evidentemente" el actual Ejecutivo central "no habría dicho la verdad". Eso sí, insiste en que si no se aprueban los presupuestos "habrá repercusiones en las obras públicas".

NO SE VE SIENDO CANDIDATO A LA XUNTA EN 2020

Feijóo también ha remarcado que le extrañaría "mucho" volver a ser candidato a la Xunta en el año 2020. Lo que no le extrañaría es que Rajoy repita. "Lo veo con fuerza, más maduro que nunca, con más experiencia", ha reflexionado.

Sobre la opción de que el socialista Abel Caballero se presentase como candidato del PSdeG en las autonómicas, el líder del PPdeG ha replicado que "ojalá". Ha defendido que si esto ocurriese él estaría "muy tranquilo", ya que su seguimiento fuera de Pontevedra y Vigo es "ninguno". También ha recordado que, cuando se presentó, "le ganó el BNG".

REORDENAR HORARIOS

Sobre su próxima paternidad, reconoce que tendrá que reordenar los horarios y "llegar a casa antes".

"Algunas actividades que tengo en fin de semana no las podré tener. No puedo llegar a las once de la noche a casa o utilizar la cena como otro espacio de trabajo. Noto que hay cosas en las que no pensaba y empiezo a pensar. Si viene bien o si su madre va a estar bien. Esas son mis preocupaciones", ha zanjado.

"REFERENTE NACIONAL"

Por su parte, en una entrevista con la Radio Galega, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, a quien Rajoy ha metido en su Comité Ejecutivo, ha reivindicado que en el congreso del fin de semana quedó "demostrado" el peso de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo en el PP estatal. Cuando él habla, el partido escucha; es un referente nacional del partido", ha esgrimido.

Al tiempo, ha sentenciado que "el PPdeG es la madre del PP" y ha subrayado que "aporta valor añadido al PP", toda vez que representa "una forma distinta de hacer las cosas, más en contacto con la gente".

Tellado ha subrayado que en el congreso "hubo un debate interno sobre muchas cuestiones y eso es enriquecedor". "Demostramos que tenemos un partido sólido y que tenemos un partido vivo, dinámico, con capacidad de debatir; pero, por encima de todo, unido", ha remarcado.

En cuanto al PPdeG ha incidido en que trabaja con los ojos puestos en las municipales de 2019, para ser "una alternativa" y recuperar las ciudades en las que gobiernan las mareas.

