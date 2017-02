Carmen Posadas: "Necesitamos con urgencia una ley de mecenazgo y otra contra la piratería"

"A los tres días de que saliera este libro, ya estaba pirateado", ha asegurado Carmen Posadas este miércoles en Foro Nueva Murcia respecto a 'La hija de Cayetana', su última novela. En este sentido, la escritora ha reclamado durante el encuentro literario celebrado por FNM "una regulación contra la piratería con urgencia".

"Tenemos que quitarnos la idea de que la cultura es gratis; los escritores y toda la industria que hay detrás vivimos de esto y merecemos que se valore y se respete nuestro trabajo", ha manifestado. Al mismo tiempo, ha considerado "fundamental una ley de mecenazgo, porque si se diese a las empresas la opción de apoyar el arte y la creación con incentivos fiscales, lo harían, como ocurre en los países cultos".

A pesar del pirateo, la escritora de origen uruguayo ha llegado al acto de FNM en el Real Casino de Murcia con la satisfacción de la buena acogida que está teniendo 'La hija de Cayetana', ambientada en el siglo XVIII y por la que desfilan personajes como la duquesa de Alba, Goya, Godoy o María Luisa de Parma.

Durante la charla que ha mantenido con el profesor de la Universidad de Murcia José Belmonte y el director del diario La Verdad, Alberto Aguirre, ha apuntado que "yo no puedo decir si es mi mejor novela, pero agradezco las buenas críticas porque cada libro es una reválida". Ha añadido que para ejercer el oficio de escritor "se deben cumplir dos requisitos: ser un gran lector y tener una enorme curiosidad".

Carmen Posadas, quien ha comentado que "Murcia es seguramente el lugar de España al que más vengo", ha reconocido que durante su trayectoria literaria "he tenido que luchar mucho contra el piropo terrorista, que es el que te hacen algunos hombres para restarte importancia intelectual. Es cuando, por ejemplo, te dicen: ¿Por qué escribes libros tan gordos con los ojos que tienes? Lo he sufrido mucho, pero ahora que soy abuela no me pasa".

También ha comentado prejuicios que ha padecido, "como cuando me han preguntado cómo podía escribir yendo a tantos cócteles. Nunca he ido a tantos cocteles, pero si se juzgara por eso a los escritores, ¿qué sería de Truman Capote?".

No obstante, la escritora ha asegurado que "los escritores tenemos el arma de la venganza literaria. Yo cuando alguien me cae mal, lo mato en un libro, me quedo tan a gusto y encima no voy a la cárcel", ha bromeado. Aunque también ha reconocido que sus víctimas literarias no se suelen dar por aludidas, "porque la gente no se reconoce en sus defectos".

REGALARÍA UN LIBRO DE URBANIDAD A DONALD TRUMP

Posadas también ha hecho referencia a temas de actualidad en Foro Nueva Murcia, como es la irrupción de Donald Trump en la política internacional. Preguntada sobre qué libro le regalaría al mandatario estadounidense, ha contestado: "Uno de urbanidad, aunque no sé si lee mucho".

En este sentido, ha señalado que "Trump al final nos va a hacer un gran servicio, porque la reacción que se está encontrando por parte de la sociedad civil americana es ejemplar. Cuando se dan situaciones contrarias a los valores y a la razón, la sociedad reacciona".

Precisamente, la elección de Trump está considerada por la escritora como el ejemplo de que "actualmente un twit vale lo mismo que un editorial en The New York Times. Trump salió elegido teniendo en contra a todos los medios de comunicación. Se ha democratizado la opinión y se le da el mismo valor a la opinión de un bloguero que la que pueda aportar Pérez Reverte o Vargas Llosa".

LA HISTORIA DE DOS MADRES

Respecto a su última novela, 'La hija de Cayetana', Carmen Posadas ha explicado que "una amiga me contó que la duquesa de Alba, la de Goya y 'La maja desnuda', tenía una hija negra y que en el siglo XVIII existía la terrible costumbre de regalar a las señoras importantes una esclava. A Cayetana le regalaron a esta niña y ella, que no podía tener hijos, se encariñó tanto que la adoptó y le dejó una herencia considerable".

Partiendo de este hecho, bastante desconocido, la escritora cuenta la historia de dos madres, "porque si a la duquesa le regalaron esta niña quiere decir que a otra madre se la robaron". La historia de la duquesa le permite retratar la alta sociedad de la época, mientras que la de la madre biológica se centra en la esclavitud en España.

"Es curioso que no hayan quedado vestigios biológicos de esto, porque Cervantes se refería a Sevilla como 'el damero de Europa', ya que entre un 10 y un 15% de su población era negra", ha señalado Posadas. "La esclavitud es el gran genocidio de la historia", ha añadido la escritora, quien ha apuntado que España no es un país racista gracias al mestizaje, que "es el mejor antídoto contra el racismo".

En este sentido, ha recordado que "mientras que en Estados Unidos los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos hasta 1967, en España se permitieron desde 1514, en tiempos de Fernando el Católico".

'La hija de Cayetana' está protagonizada por dos mujeres: una rica y poderosa, capaz de desafiar las convenciones de la época y hasta a la mismísima reina; y otra, una esclava en España que lucha por recuperar a su hija.

"El XVIII es el siglo de las mujeres. Su papel fue muy importante y su influencia muy grande. Además, dentro de la clase social alta las mujeres eran muy libres sexualmente", ha manifestado la escritora, quien ha explicado que "la revolución francesa trajo una nueva clase social, la burguesía, que era mucho más puritana que las clases altas. Este nuevo puritanismo duró hasta bien entrado el siglo XX".

Carmen Posadas se ha despedido de los asistentes al acto de Foro Nueva Murcia dejando constancia de cuál sería el libro que se llevaría a una isla desierta. "La Biblia, sin duda; es el libro más completo que existe".

