La Fiscalía solicita 6 años y medio de prisión para un acusado de retener y amenazar con una escopeta a su socio

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 18.00 horas del día 16 de marzo de 2016, el acusado acudió a las oficinas de la empresa Autocares Hortal, situadas en la localidad de Aveno, Vega de Poja, Siero. Tras una discusión con su socio XXX, salió de la oficina y, a los pocos minutos, regresó con una escopeta de caza.

Con ella, encañonó a XXX y a YYY, contable de la empresa, a la vez que le decía a XXX que iban a arreglar "aquello" ahora mismo y que no salieran de allí o les disparaba. Asimismo, al tiempo que apuntaba a XXX con el arma, le decía que le iba a matar y que no iba a salir vivo de allí. Transcurridos unos cinco minutos, el acusado le dijo a YYY que saliese si no quería que lo matase también.

Antes de salir, YYY intentó calmarlo pero el acusado le insistió en que se marchase si no quería que lo acabase igualmente con su vida. A continuación, cuando YYY se disponía a salir, el acusado le dijo a XXX que no se moviese o le disparaba allí mismo.

Una vez que se quedaron solos el acusado y XXX, mientras el primero encañonaba al segundo a unos 3 o 4 metros de distancia, este último trató de tranquilizarlo pero el acusado seguía insistiendo en que iba a matarlo y que tenía la escopeta cargada con tres cartuchos. Finalmente, después de unos quince minutos, el acusado abandonó la oficina. El acusado tenía licencia para la escopeta utilizada.

Por Auto de 17 de marzo de 2016 se acordó la medida cautelar para el acusado de prohibición de acercarse y comunicarse con XXX y la retirada del permiso para la tenencia y porte de armas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de amenazas y de dos delitos de detención ilegal. Y solicita que se condene al acusado por cada uno de los delitos de detención ilegal, 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el derecho a la tenencia y porte de armas durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse a menos de 200 metros de XXX, de su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, así como comunicarse con él por cualquier medio por cuatro años.

Por el delito de amenazas a XXX, un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el derecho a la tenencia y porte de armas durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse a menos de 200 metros de XXX, de su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, así como comunicarse con él por cualquier medio por dos años.

Por el delito de amenazas a YYY, seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el derecho a la tenencia y porte de armas durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse a menos de 200 metros de YYY, de su domicilio, lugar de trabajo u otro que frecuente, así como comunicarse con él por cualquier medio por un año y seis meses.

Además, la Fiscalía solicita que el acusado abone las costas procesales y pague una indemnización a XXX y YYY de 1.500 y en 1.000 euros, respectivamente, por daños morales, más los intereses legales.

