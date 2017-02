Bilbao conmemora el Día de Darwin con una jornada sobre la explicación evolutiva del amor y los retos de la epigenética

El evento está organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, el Círculo Escéptico y el Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con otras entidades, y tendrá entrada es gratuita, aunque para acceder será necesario obtener las invitaciones en la propia biblioteca.

La sesión comenzará a las siete de la tarde con las charlas del decano de la Facultad de Filosofía de la UNED, Jesús Zamora Bonilla, y la profesora de Genética de la UPV/EHU Ana Aguirre. Después, se llevará a cabo un coloquio en el que podrá tomar parte el público asistente.

La charla de Zamora, que llevará por título 'The survival of the loveliest: amor en perspectiva darwiniana', hablará sobre los diferentes tipos de reproducción existentes en la naturaleza y sobre la aparición de vínculos afectivos como el amor y la amistad en el caso del ser humano. También presentará una explicación evolutiva del fenómeno psicológico del enamoramiento y del sexo como fenómeno biológico, han explicado desde la organización.

Aguirre ofrecerá una ponencia titulada 'Las mil y una caras de la epigenética', en la que explicará cómo, tras determinar la secuencia del genoma de un buen número de especies, la ciencia está dedicando "un gran esfuerzo" a descubrir cómo funcionan esos genomas. De este modo, relatará cómo se investigan, por ejemplo, los cambios epigenéticos, "un mecanismo esencial para el correcto funcionamiento de los organismos" que les permite adaptarse al ambiente.

En el ámbito de la salud humana, han indicado desde la organización, se ha comprobado que la epigenética juega un importante papel en procesos como el envejecimiento o el cáncer.

EL DÍA DE DARWIN

El Día de Darwin se celebra en Bilbao desde el año 2007. En este jornada, han participado "destacadas figuras" de la ciencia y la divulgación -omo Francisco J. Ayala, Pilar Carbonero, Juan Luis Arsuaga y Manuel Toharia, entre otros.

