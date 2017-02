Más de 20 empresas se presentan a cada licitación del Consorcio de Aguas con bajas de hasta el 35% sobre el precio

Más de 20 empresas se presentan a cada licitación del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con bajas de hasta el 35% sobre el precio establecido en el concurso. En 2013, en plena crisis económica, se elevaba hasta 50 el número de ofertas que recibía la entidad consorciada cuando sacaba a licitación obras con presupuestos "importantes".

Estas empresas ofrecían bajas medias del 40% con respecto al precio estimado para las obras y el gran número de ofertas a estudiar retrasaba el proceso de adjudicación unos tres meses más de los previsto. En concreto, en 2013 el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia estudió cerca de 50 propuestas de empresas de construcción para llevar a cabo las obras de la Estación de Bombeo de Agua del Río Nervión en Bolueta (con un presupuesto de 11,5 millones de euros).

En declaraciones a Europa Press, el gerente del Consorcio de Aguas, Pedro Barreiro, ha explicado que, debido a la normativa legal que existe tanto a nivel estatal como europeo, es "prácticamente imposible" que el dinero no gastado por la rebaja final en la oferta ganadora de cada licitación respecto al presupuesto consignado inicialmente, se pueda gastar ese mismo año.

Esto provoca que ese dinero ahorrado se destine automáticamente a nuevas inversiones para el año siguiente y que en los últimos años el Consorcio de Aguas de Bizkaia ejecute en torno al 70% del presupuesto anual destinado a inversiones en abastecimiento y saneamiento.

La mejora de la situación económica, con una mayor especialización de las empresas constructoras, y la desaparición de algunas de ellas por la crisis, ha reducido el número de empresas que se presentan a cada licitación con respecto a los últimos años.

ACERCARSE AL PRECIO DE LICITACIÓN

"En el último año se presentan más de 20 empresas a cada licitación, con unas bajas medias del 30 ó 35% con respecto al precio inicial", ha explicado Barreiro, para recordar que en cada obra que sale a concurso se valora al 50% la parte técnica y otro 50% la económica, pero se atisba ya la tendencia a acercarse las ofertas al precio de licitación.

Asimismo, ha destacado que en los últimos años la sociedad de aguas no ha tenido problemas "importantes" con ninguna de las obras adjudicadas. Tras reconocer que algunas de ellas "no han sido interesantes económicamente" para algunas empresas adjudicatarias, ha valorado que

"todas ellas han acabado las obras en tiempo y forma".

"Como seguimos licitando obras, a las empresas que trabajan con nosotros les interesa seguir teniendo carga de trabajo. Tenemos la certeza de que hay empresas a las que determinadas obras no les han salido especialmente bien, pero se siguen presentando para obtener nuevos contratos que les resarzan de lo que hayan podido perder en contratos anteriores", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que hay casos en los que a las empresas que acuden a la licitación puede interesarles "no tanto tener beneficio, como tener las máquinas y el personal ocupado y no tener que entrar en otros procesos como EREs, etc".

