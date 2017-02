El alcalde de Torralba de Ribota abandona el PSOE tras ser condenado por apropiación indebida

Así lo ha indicado a través de un comunicado, tras conocerse este miércoles, 1 de febrero, una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condena a un año de prisión por un delito de apropiación indebida de 57.600 euros de las cuentas de tres pacientes del Centro Asistencial de Calatayud, adscrito al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuando fue director del mismo, entre 2003 y 2011, cantidad que ya ha sido indemnizada por el acusado.

Puertas, que también es consejero de la Comarca Comunidad de Calatayud, ha manifestado que acata la sentencia, pero ha subrayado que "siempre me he declarado inocente y sigo haciéndolo".

Asimismo, ha explicado que dicha sentencia ha sido adoptada "de conformidad" por un acuerdo firmado en su día "entre mi defensa y el abogado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales" que suponía "dar por resuelta la cuestión e iba en consonancia con la decisión, igualmente aceptada por las familias de las supuestas víctimas, de no ejercer acciones penales contra mi persona".

Puertas ha añadido que el acuerdo de conformidad "quedaba a expensas de lo que determinara la Fiscalía, que finalmente mantuvo un escrito de acusación, sin el concurso de ninguna de las partes supuestamente perjudicadas que, como he dicho anteriormente, no mantuvieron acusación penal alguna contra mí".

El alcalde de Torralba de Ribota ha precisado que el resultado final, que asume y acata, "ha sido contrario a mi absoluta convicción de inocencia de los hechos que se me imputaban" y, "en consecuencia, para no perjudicar al PSOE y cumplir estrictamente con mis convicciones éticas y las establecidas igualmente por el partido, me doy de baja de mi militancia y desligo al PSOE del ejercicio de los cargos públicos que actualmente ostento".

Puertas ha incidido en que el procedimiento judicial no ha sido consecuencia "de ejercicio de cargo electo alguno, sino que ha estado ligado a una actividad profesional ejercida años atrás como director de un centro asistencial".

